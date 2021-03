Wegen einer Prüfungspanne beim 1. juristischen Staatsexamen in Konstanz müssen 871 Jurastudentinnen und -studenten in ganz Baden-Württemberg die Strafrechtsklausur nachholen. Da nicht zuverlässig ausgeschlossen werden könne, dass Inhalte der Klausur unter Kandidaten gestreut wurden, sei eine gleichwertige Bewertung der Prüflinge nicht mehr gesichert, teilte das Justizministerium am Dienstag mit. Die Nachklausur solle voraussichtlich Mitte April 2021 stattfinden. Gegen diese Entscheidung formiert sich Gegenwehr der Studierenden. Eine Petition, die bis Dienstagnachmittag rund 2.600 Jurastudenten unterschrieben, spricht von einem ungeheuerlichen Vorgang, der durch nichts zu entschuldigen sei. Der Landesverband rechtswissenschaftlicher Fachschaften in Baden-Württemberg wurde eingeschaltet.