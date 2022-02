Stuttgart 21: Projektkosten steigen offenbar weiter

per Mail teilen

Mit einem Prüfbericht will die Deutsche Bahn Klarheit über Mehrkosten für Stuttgart 21 schaffen. Schon jetzt zeichnet sich ab, dass das Projekt noch einmal teurer werden könnte.

Aus einem Gutachten der Beratungsgesellschaft PwC geht hervor, dass das Bahnprojekt "Stuttgart 21" noch einmal rund eine Milliarde Euro teurer werden könnte. Das berichtet der "Spiegel" am Freitag. Bereits Ende Januar hatte es in anderen Medien geheißen, dass sich die Kosten für Stuttgart 21 auf mehr als 9 Milliarden Euro statt auf die bisher angepeilten 8,2 Milliarden belaufen werden. Die Bahn äußerte sich am Freitag zunächst nicht zu dem neuen Bericht und verwies auf die laufende Kostenüberprüfung.

Landesregierung: Verdreifachung der Kosten seit 2009

Die Landesregierung von Baden-Württemberg verwies auf ihre Stellungnahme von Ende Januar: "Wenn sich die Medienberichte bestätigen, dann hätten sich die Kosten seit Abschluss der Finanzierungsvereinbarung 2009 verdreifacht", teilte damals Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) mit. Über die Jahre hatte es für den Bau des unterirdischen Durchgangsbahnhofs und die Verbindung nach Ulm mehrmals Kostensteigerungen gegeben.

Geschätze Gesamtkosten: Über 12 Milliarden Euro

Nach bisherigen Plänen kostet der Umbau des Hauptbahnhofs in Stuttgart samt Anschluss im Bereich Fildern (S21) 8,2 Milliarden Euro. Die Kosten für die Neubaustrecke von Wendlingen am Neckar (Landkreis Esslingen) über die Alb nach Ulm werden auf weitere knapp vier Milliarden Euro geschätzt. Nach letzten Schätzungen dürfte der Mega-Bau daher insgesamt mehr als zwölf Milliarden Euro kosten. Der Protest gegen das Projekt hat wie kein anderes Thema die Stuttgarter Stadtgeschichte der vergangenen Jahre geprägt.