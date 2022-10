Ein 36-jähriger hat vor dem Stuttgarter Landgericht gestanden, im Frühjahr in Reichenbach an der Fils eine Frau in eine Gartenhütte verschleppt und dort mehrfach vergewaltigt zu haben.

Sendung am Fr. , 14.10.2022 16:00 Uhr, SWR Aktuell Baden-Württemberg, SWR Fernsehen BW