Dauer 2:30 min Sendezeit 18:00 Uhr Sender SWR Fernsehen BW Prozessauftakt: 42-Jähriger wegen Zwangsprostitution angeklagt Der 42-jährige Angeklagte soll mehreren Frauen eine Liebesbeziehung vorgespielt haben und sie so dazu gebracht haben, sich für ihn zu prostituieren - so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Der Prozess hat am Freitag begonnen. Video herunterladen (6,2 MB | MP4)