Prozess um entwaffnete Polizisten in Oppenau

Prozess um entwaffnete Polizisten in Oppenau Nach Geständnis droht Yves R. lange Haftstrafe

Tagelang hielt im Juli 2020 der Angeklagte Yves R. die Polizei in der Gegend rund um Oppenau (Ortenaukreis) in Atem. Zuvor hatte er Polizisten entwaffnet und sich anschließend im Wald versteckt. Beim Prozessauftakt am Freitag legte R. ein umfassendes Geständnis ab