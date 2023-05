Im Prozess gegen den Inspekteur der Polizei wegen sexueller Nötigung sind neue Vorwürfe gegen den ranghöchsten Polizeibeamten des Landes zur Sprache gekommen. Er soll bereits vor dem jetzt angeklagten Fall Intimbilder an eine Kollegin verschickt haben.

Der Inspekteur der Polizei muss sich wegen sexueller Nötigung vor Gericht einer zur Tatzeit 32-jährigen Kommissarin verantworten: Nach neuen Erkenntnissen hat er seine sexuellen Fantasien bereits Jahre vor der mutmaßlichen Tat an untergebenen Kolleginnen ausgelebt. Wie der Nebenklage-Anwalt am Dienstag im Landgericht sagte, sendete er bereits im Jahr 2019 einer Polizeibeamtin mit Vorname J., die sich im Auswahlverfahren für den höheren Dienst befand, mehrfach Bilder und Videos, die ihn nackt, urinierend oder mit erigiertem Glied zeigen.

Der damalige Partner der Polizistin entdeckte die Nacktfotos und konfrontierte den Inspekteur damit, wie der Nebenklage-Anwalt aus den Akten vortrug. Er las den entsprechenden Chatverlauf zwischen den beiden Männern vor, die sich demnach persönlich kannten und duzten. "Ganz schön krank", schrieb der Mann dem Inspekteur demzufolge - und riet ihm, einen Psychologen aufzusuchen. Der Inspekteur habe den Mann wiederum aufgefordert, die Bilder zu löschen, dann werde er auch nie mehr von ihm hören.

Die Polizistin, mit den Aufnahmen und Videos konfrontiert, antwortet gegenüber ihrem Partner, das sei eben der "Fetisch des Inspekteurs", gegen den werde sie nichts unternehmen.

Chatverlauf rund um Nackt-Fotos und -Videos des Polizei-Inspekteurs Der Nebenklage-Anwalt liest im Verfahren den Nachrichtenverlauf der beiden Männer vor. Datum: 4. Juli 2019. 14.51 Uhr, der Mann schreibt: "Ich werde mit den Bildern und Videos nichts unternehmen. Du hast mir schon viel bezüglich J. geholfen. Ganz schön krank, (...). Such dir einen guten Psychologen, du hast es bitter nötig." 15.36 Uhr, der Inspekteur antwortet: "Ich kann natürlich deinen Brass auf mich verstehen und akzeptiere deine Meinung über mich, auch wenn ich diese nicht teile. Bezüglich den Bildern und Videos hätte ich aber einfach die herzliche Bitte, dass du diese löscht. Diese sind hochpersönlich und waren nicht für Dritte bestimmt. Ansonsten wünsche ich dir persönlich alles Gute, auch in der Beziehung mit J. - Pass auf sie auf, sie ist ein ganz wertvoller Mensch." 17.09 Uhr, der Mann schreibt zurück, wird drastischer: "Wenn man ein Schwanzbild im Kinderzimmer seines Kindes macht, ist eine Grenze überschritten. Und auch Videos beim Pissen. Psychisch kranke Menschen haben meist ein verzerrtes Selbstbild. Für mich ist es Zeichen mangelnder Intelligenz, in deiner beruflichen Stellung solche Bilder zu machen, auf denen das Gesicht zu erkennen ist. Lass dir helfen, bevor mehr passiert. Klar, dass deine einzige Sorge die Löschung der Fotos ist. Ganz armselig und traurig." 17.13 Uhr, der Angeklagte schreibt: "Wie bereits beschrieben, akzeptiere ich deine Meinung. Das ändert aber nichts daran, dass du nicht rechtmäßig im Besitz der Bilder bist, und ich dich nochmals um die Löschung bitte. Tu uns bitte beiden den Gefallen, und dann ist die Sache auch durch - und du wirst nie wieder was von mir hören."

"Ganz schön krank" - Chatverlauf zu "Dick Pics" im Polizei-Prozess

Die Nebenkläger wollen nun den Mann, der mit dem Inspekteur hin und her schrieb, als Zeugen im Prozess hören. Die Anwältin des Inspekteurs hingegen wirft der Nebenklage vor, mit "Schmutz zu schmeißen". Die Kriterien für eine glaubhafte Aussage seien nicht erfüllt, da der Zeuge die "Dick Pic"-Bilder durch eine Straftat erlangt habe. Wenn die Nebenklage meine, dem nachgehen zu müssen, müsse man das aus Gründen der Bedeutungslosigkeit ablehnen, warnte die Verteidigerin des Inspekteurs. Die Zeugin, die die Bilder bekommen habe, habe zudem eine außereheliche Beziehung zum Inspekteur geführt.

Kurz vor dem Prozessauftakt kam bereits ans Licht, dass der inzwischen vom Dienst freigestellte Inspekteur vor seiner Amtszeit Nacktbilder von sich an mindestens drei Polizistinnen geschickt hatte.

Eigentlich steht der ranghöchste Polizist des Landes wegen einer anderen Tat vor Gericht. Er soll eine zur Tatzeit 32 Jahre alte Polizistin in einer Nacht im November 2021 vor einer Kneipe sexuell genötigt haben. Es geht in dem Verfahren um die Frage, ob der Inspekteur seine Machtstellung als Vorgesetzter missbrauchte, um die Kommissarin zu sexuellen Gefälligkeiten zu drängen. Die 32-Jährige befand sich damals im Auswahlverfahren für den höheren Dienst.

In diesem Zusammenhang hat die Landespolizeipräsidentin Stefanie Hinz am Dienstag erneut als Zeugin ausgesagt. Der Polizeiinspekteur habe geschockt auf die Einleitung eines Disziplinarverfahrens reagiert und dargelegt, dass er nur eine persönliche und keine sexuelle Beziehung zu der Kommissarin haben wolle, so Hinz. Dies habe sich allerdings nicht gedeckt mit den Äußerungen in einem Telefon-Mitschnitt, so die Landespolizeipräsidentin vor dem Stuttgarter Landgericht. Daher habe sie ein Disziplinarverfahren eingeleitet und den Fall der Staatsanwaltschaft übergeben. Hinz räumte vor Gericht ein, dass ihr die Beamtin ein Verhältnis mit einem verheirateten Kollegen verschwiegen habe.