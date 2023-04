Hat der Inspekteur der Polizei seine Macht ausgenutzt und eine Untergebene sexuell genötigt? Was am Ende einer Kneipennacht in Stuttgart wirklich geschah, muss das Gericht rekonstruieren. Helfen soll dabei ein Video und ein Audio-Mitschnitt.

Der Prozess gegen den Inspekteur der Polizei in Baden-Württemberg - derzeit vom Dienst freigestellt - geht in die zweite Runde. Das Landgericht Stuttgart will an diesem Dienstag mit Hilfe eines Videos klären, was in der Nacht zum 13. November 2021 vor einer Gaststätte in Bad Cannstatt geschah. Die jüngere Hauptkommissarin wirft dem Inspekteur vor, sie vor der Kneipe sexuell genötigt zu haben. Andreas R. weist die Vorwürfe zurück.

Nun soll vor Gericht die letzte Stunde des Videos angeschaut werden, währenddessen die beiden die Gaststätte verlassen und schließlich wieder hereinkommen. Im Prozess soll zudem das mutmaßliche Opfer erneut als Zeugin gehört werden.

Darüber hinaus will sich das Gericht mit einem Videotelefonat befassen, das die Beamtin heimlich per Smartphone mitgeschnitten hat. Der Inspekteur hatte die Frau einige Tage nach dem Kneipenbesuch per Skype kontaktiert und dabei auch über den Abend gesprochen. Laut Staatsanwaltschaft wird in dem akustischen Mitschnitt die Tatmotivation deutlich.

Kommissarin fürchtete um ihre Beförderung in höheren Dienst

Der #Metoo-Fall mit dem ranghöchsten Polizisten erschüttert seit fast eineinhalb Jahren die Polizei und auch die Politik in Baden-Württemberg - so geriet auch Innenminister Thomas Strobl (CDU) massiv unter Druck. Die zentrale Frage im Verfahren: Hat Andreas R. (49) seine höhere berufliche Stellung ausgenutzt, um die Frau zu sexuellen Handlungen zu bringen?

Die Staatsanwaltschaft sagt "Ja" und hat gegen den Inspekteur wegen sexueller Nötigung nach Paragraf 177 Strafgesetzbuch Anklage erhoben. Dort heißt es, dass es bestraft wird, "wenn der Täter eine Lage ausnutzt, in der dem Opfer bei Widerstand ein empfindliches Übel droht". Die Beamtin fürchtete demnach, nicht in den höheren Dienst befördert zu werden, wenn sie sich den Wünschen des Vorgesetzten widersetzt.

Verteidigung stellt Inspekteur als das Opfer dar

Die Verteidigung von Andreas R. ging am ersten Prozesstag zum Gegenangriff über. Die Frau sei keinesfalls das "wehrlose Opfer", als das sie sich darstelle. Sie sei "Kriminalhauptkommissarin, die nicht nur als Polizeibeamtin Berufszeugin, sondern auch Waffenträgerin ist. Sie war auch im Bereich der Verfolgung von Sexualdelikten tätig".

Sie habe in dem Verfahren Beweise vernichtet und gelogen. So habe sie in ihrer ersten Vernehmung verschwiegen, "dass sie zu einem anderen, deutlich älteren und verheirateten Vorgesetzten im Ministerium seit Monaten ein intimes Verhältnis unterhalten hat".

Prozess um sexuelle Nötigung: Wie aufschlussreich ist das Video aus der Kneipe?

Ricarda Lang, Verteidigerin von Andreas R., sieht in dem Video aus der Kneipe einen Beweis für die Unschuld. In den ersten zwei Stunden der Aufnahmen ist zu sehen, wie der Inspekteur mit der Beamtin eng zusammensitzt. Sie küssen sich, umarmen sich und tauschen Zärtlichkeiten aus - oft neigt der Inspekteur den Kopf zu ihr herüber.

Doch es ist weiter offen, was vor der Tür der Kneipe geschah, als es zu intimen Berührungen gekommen sein soll. Vor der Tür gab es allerdings keine Überwachungskamera. Nun ist die Frage, ob nach der Rückkehr der beiden von der Straße eine Veränderung im Verhalten feststellbar ist.

Die beiden sollen gegen drei Uhr nachts vor die Tür gegangen sein. Die Frau schildert die Situation in der Gasse neben der Kneipe nach SWR-Informationen so, dass der Inspekteur sie genötigt habe, ihn intim zu berühren. Sie habe zwar Ekel empfunden, sich aber wegen möglicher beruflicher Nachteile nicht getraut, sich zu widersetzen. Andreas R. sagt dagegen, sie habe ihn beim Urinieren überrumpelt und intim berührt.

Die Verteidigung argumentiert, die Polizistin habe "über den ganzen Abend hinweg zahlreiche intime Handlungen eigeninitiativ an Andreas R." ausgeübt. "Sie suchte und verlangte nach seiner Aufmerksamkeit und Zuneigung." In der Erklärung der Anwälte heißt es weiter: "Es gibt in diesem Verfahren ein Opfer, und das ist der Angeklagte, der von bestimmten lokalen Medien mit Unterstützung der politischen Opposition vorverurteilt wurde".

Für die Anklage ist das Videotelefonat entscheidend

Wenige Tage nach dem Kneipenbesuch soll es auf Betreiben von Andreas R. zu einem Videotelefonat gekommen sein, das die Beamtin im Homeoffice heimlich mit dem Smartphone akustisch mitschnitt. Darin versuchte der Inspekteur nach SWR-Informationen die junge Frau zu überreden, sich mit ihm einzulassen.

Demnach versichert er in dem Gespräch mehrfach, dass sie durch den privaten Kontakt auch beruflich nur Vorteile haben werde. Er werde ihr helfen, sie in den höheren Dienst zu bringen. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Mitschnitt die Tatmotivation dokumentiert. Zwei Tage später berichtet die junge Frau Polizeipräsidentin Stefanie Hinz von den Geschehnissen in und vor der Bar und dem Videotelefonat.

Warum dürfen das Video aus der Kneipe und der Mitschnitt vor Gericht genutzt werden? Die Videoüberwachung in einer Gaststätte ist nach Einschätzung des Landesdatenschutzbeauftragten in Baden-Württemberg eigentlich nicht möglich. In einer Orientierungshilfe Videoüberwachung durch nicht-öffentliche Stellen aus dem Jahr 2020 heißt es: "Eine Videoüberwachung von Ess- und Aufenthaltsbereichen in einer Gaststätte ist im Regelfall datenschutzrechtlich unzulässig." Und weiter: "In Sitzbereichen, der Außengastronomie, an der Theke und an einer Bar halten sich Gäste typischerweise über längere Zeit auf, sie essen, trinken und unterhalten sich. Die Rechtsprechung ordnet dieses Verhalten dem Freizeitbereich der Gäste zu. Persönlichkeitsrechte sind hier besonders zu schützen." Allerdings weist das Büro des Landesbeauftragten auch darauf hin, dass damit noch nicht die Frage beantwortet ist, ob solche Aufzeichnungen als Beweismittel vor Gericht verwendet werden dürfen. Wenn das allgemeine Interesse daran überwiegt, ist das unter Umständen möglich. Mit diesem Argument hat das Gericht auch das heimlich mitgeschnittene Videotelefonat zwischen dem Inspekteur und der Polizistin als Beweismittel zugelassen. Eigentlich hätte die Frau ihren Vorgesetzten fragen müssen, ob sie mitschneiden darf.

Ist Andreas R. offiziell suspendiert?

Daraufhin gibt das Innenministerium am 23. Novembers 2021 eine schriftliche Mitteilung heraus, dass es schwere Vorwürfe gegen einen führenden Mitarbeiter der Polizei gebe. Es stünden "Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung einer Mitarbeiterin des Landespolizeipräsidiums" im Raum. Es wird ihm verboten, seine Dienstgeschäfte zu führen. Andreas R. ist seitdem freigestellt, jedoch nicht offiziell suspendiert.

Dem Vernehmen nach kann ein Beamter erst suspendiert werden, wenn er voraussichtlich aus dem Beamtenverhältnis entfernt wird. Das steht aber noch längst nicht fest. Bei einer Verurteilung wegen eines sexuellen Übergriffs droht Andreas R. eine Haftstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren. Aber erst bei einer Haftstrafe von mindestens einem Jahr muss sein Dienstherr ihn endgültig herauswerfen. Allerdings: Selbst bei einem Freispruch käme weiteres Ungemach auf den Inspekteur zu. Dann würde das Disziplinverfahren folgen, das damit enden könnte, dass der Beamte aus dem Dienst entfernt wird. Doch soweit ist es noch nicht. Seit November 2021 erhält Andreas R. also weiter Lohn.

Schon 2018 verschickte Andreas R. Nacktbilder an Polizistinnen

Schon früher soll Andreas R. per Whatsapp an andere Polizistinnen pornografische Bilder von sich selbst geschickt haben. Er soll diese Fotos schon vor seiner Berufung zum Inspekteur an mindestens drei Polizistinnen versendet haben - und zwar zwischen 2018 und 2020. Zum ranghöchsten Polizisten war er im November 2020 gekürt worden. Allerdings wurde das Versenden der Bilder erst Mitte Dezember 2021 bekannt, durch eine anonyme Anzeige - also nach seiner Suspendierung.

Die Staatsanwaltschaft Stuttgart bestätigte dem SWR, dass wegen dieser Anzeige ein weiteres Ermittlungsverfahren gegen Andreas R. eröffnet wurde. Es sei dabei um Vorgänge ab dem Jahr 2018 gegangen - damals war Andreas R. noch stellvertretender Landeskriminaldirektor im Innenministerium und ab August 2019 Vize im Landeskriminalamt. Dieses Ermittlungsverfahren sei im Oktober 2022 mangels hinreichenden Tatverdachts aber eingestellt worden. Die Staatsanwaltschaft konnte demnach nicht nachweisen, dass das Versenden der Bilder gegen den Willen der Empfängerinnen geschah.