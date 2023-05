Tod von zwölf Schlittenhunden in Dobel: Hundehalterin zu Geldstrafe verurteilt

per Mail teilen

Das Amtsgericht Calw hat eine Hundehalterin zu einer Geldstraße von 90 Tagessätzen verurteilt. Sie soll den Tod von zwölf ihrer Schlittenhunde billigend in Kauf genommen haben.

Es geht um den Tod von zwölf Schlittenhunden in Dobel. Und der Frage, ob die Tiere erstickt sind. Das alles wurde vor dem Amtsgericht in Calw verhandelt. Und heute gab's das Urteil. Die Hundehalterin wird zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen verurteilt. Sie soll den Tod von zwölf ihrer Schlittenhunde billigend in Kauf genommen haben.