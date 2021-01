Im Prozess um den Sechsfach-Mord an Familienangehörigen in Rot am See (Kreis Schwäbisch Hall) hat sich der Angeklagte am Montag vor dem Ellwanger Schwurgericht zum Tathergang geäußert. Der heute 27-Jährige soll im Januar unter anderem seine Eltern und Halbgeschwister gezielt erschossen haben.