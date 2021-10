Protest des öffentlichen Dienstes für mehr Lohn in Stuttgart

Beschäftige des öffentlichen Dienstes haben am Donnerstag in Stuttgart für mehr Lohn protestiert. Der Deutsche Beamtenbund DBB hatte zu einem sogenannten "Prozentlauf" in allen bundesdeutschen Landeshauptstädten aufgerufen. Auf dem Stuttgarter Schlossplatz beteiligten sich rund 20 Personen an dem Protest. Einige von ihnen rannten symbolisch durch ein großes Plakat - um nach eigenen Angaben die Blockadehaltung der Länder bei den Tarifverhandlungen zu durchbrechen. Für die rund 600.000 Tarifbeschäftigten des Landes fordert der DBB fünf Prozent mehr Geld. Monatlich sollen die Gehälter um mindestens 150 Euro steigen, im Gesundheitswesen um mindestens 300 Euro. Eine erste Tarifverhandlungsrunde hatte kein Ergebnis gebracht. Die Länder, also die Arbeitgeberseite, hatten bisher kein Angebot vorgelegt. Der Geschäftsführer des Beamtenbundes Baden-Württemberg, Peter Ludwig, bezeichnete das gegenüber dem SWR als "Sauerei". Im vergangenen Jahr habe man den öffentlichen Dienst für seine Leistungen in Corona-Zeiten noch gefeiert, jetzt würden sie nicht honoriert. Kommenden Montag werden die Tarifverhandlungen in Potsdam fortgesetzt. In Hessen, das als einziges Bundesland eigenständige Tarifverhandlungen führt, hatten sich beide Seiten Mitte Oktober auf eine Tariferhöhung von vier Prozent verständigt.