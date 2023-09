Die Krankenhäuser in Baden-Württemberg sind klamm - drei Viertel rechnen zum Jahresende mit roten Zahlen. Mit dem Aktionstag fordern die Beschäftigten zusätzliche Finanzhilfen vom Bund.

Die Beschäftigten von Krankenhäusern in Baden-Württemberg machen am Mittwoch wie viele Kolleginnen und Kollegen bundesweit auf die wirtschaftlich angespannte Lage der Kliniken aufmerksam. Viele von ihnen leiden unter den Nachwirkungen der Pandemie, der Inflation und hohen Lohnkosten. Drei Viertel der Kliniken im Land rechnen laut Baden-Württembergischer Krankenhausgesellschaft (BWKG) deswegen am Jahresende mit roten Zahlen. Bereits am 20. Juni dieses Jahres hatte es einen bundesweiten Protesttag der Kliniken gegeben.

Gefordert werden ein Inflationsausgleich und die vollständige Finanzierung von tariflichen Lohnkostensteigerungen. Ziel sei es, weitere Insolvenzen zu verhindern, sagte eine BWKG-Sprecherin. Der SPD-Fraktionsvorsitzende Andreas Stoch forderte einen Liquiditätspakt zwischen Bund und Ländern, um Krankenhäuser zu stabilisieren.

Große Kundgebung in Stuttgart

Mindestens 5.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet die BWKG am Mittag zu einer zentralen Kundgebung auf dem Stuttgarter Schlossplatz. Sie gingen nun auf die Straße, weil alle bisherigen Aktionen die Bundesregierung nicht zum Handeln bewegt hätten, teilte die Krankenhausgesellschaft mit. Auch Klinikbeschäftigte aus der Region Heilbronn-Franken nehmen an der Demonstration teil. In vielen Krankenhäusern wollen Beschäftigte, die nicht nach Stuttgart reisen können, um 12 Uhr eine fünfminütige "Demo-Pause" einlegen.

Die Kliniken des Gesundheitsverbundes Landkreis Konstanz in Singen und Konstanz schicken ebenfalls Beschäftigte zur Kundgebung nach Stuttgart und beteiligen sich auch auf andere Weise an der bundesweiten Protestaktion "Alarmstufe Rot – Krankenhäuser in Not". Es sei Zeit, Flagge zu zeigen, so Kliniksprecherin Andrea Jagode zum SWR. Deshalb wehen zum Aktionstag am Mittwoch rote Fahnen vor den Klinikgebäuden. Gegen 13 Uhr wollen rund 150 Beschäftigte gemeinsam mit der Geschäftsleitung in Konstanz wie in Singen für eine bessere Finanzierung demonstrieren. Damit wollten Klinikleitung und Mitarbeitende der Öffentlichkeit zeigen, dass ihnen Geld fehle, heißt es von Seiten des Gesundheitsverbundes.

"Die Lage war noch nie so ernst wie jetzt."

Deutsche Krankenhaus-Gesellschaft: "Patientenversorgung bedroht"

Laut der Deutschen Krankenhaus-Gesellschaft (DKG) kann aktuell "fast kein Krankenhaus mehr seine Ausgaben aus den laufenden Einnahmen bezahlen". Die Bundesregierung müsse daher die durch die Inflation gestiegenen Kosten ausgleichen. Der DKG-Vorsitzende Gaß warnte, die Patientenversorgung sei in der Bundesrepublik "noch nie so bedroht wie heute" gewesen.

Das Bundesgesundheitsministerium wies dagegen darauf hin, dass die Krankenhäuser in den vergangenen Jahren bereits "erhebliche finanzielle Unterstützung" vom Bund erhalten hätten. Auch in der aktuellen Lage biete der Bund "zusätzliche Hilfe" an - unter anderem im Rahmen der anvisierten umfassenden Krankenhausreform. Die wird allerdings nicht überall positiv gesehen.