Baden-Württemberg, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen haben ein gemeinsames Konzept für Lockerungen im Tourismus vorgelegt. Unterdessen haben Reisebüro-Mitarbeiter in fast 40 Städten im Südwesten protestiert.

Die Bundesregierung hat die weltweite Reisewarnung für Touristen wegen des Coronavirus bis mindestens 14. Juni verlängert. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sowie die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder wollen am kommenden Mittwoch über mögliche Lockerungen im Tourismus entscheiden.

Für diese Beratungen haben Baden-Württemberg, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen einen Drei-Stufen-Plan vorgelegt. Demnach sollen die wegen des Coronavirus veranlassten Einschränkungen für Tourismus, Gastronomie und Hotellerie schrittweise gelockert werden.

Erste Phase: Öffnung von touristischen Outdoor-Angeboten

Zuerst sollen Angebote unter freiem Himmel wieder genutzt werden können: Besuche in Zoos, Freizeitparks, Klettergärten oder in Schlössern und Gärten. Um Schlangen zu vermeiden, müssten Besucher vorher reservieren. In der ersten Phase sollen Menschen auch wieder ihre eigenen Ferienwohnungen oder den Dauer-Campingplatz nutzen dürfen.

Zweite Phase: Ferienwohnungen und Hotels mit eingeschränkter Nutzung

In der zweiten Phase könnten Restaurants, Cafés, Hotels, Campingplätze und Ferienwohnungen wieder öffnen. Dann aber mit weniger Publikum und viel Abstand, heißt es im Konzept.

Dritte Phase: Übernachtungstourismus ohne Restriktionen

In einer dritten Phase sollen dann auch Veranstaltungen, Reisen und Wellness wieder möglich sein. Der genaue Zeitpunkt hängt jedoch von der Entwicklung der Corona-Pandemie ab.

Hoffmeister-Kraut: Erste Lockerungen ab Mitte Mai

Erste Lockerungen könnte es aus Sicht von Baden-Württembergs Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) schon ab Mitte Mai geben. Österreich etwa hatte am Dienstag entschieden, das Hotels am 29. Mai wieder öffnen dürfen.

Der Gaststättenverband Dehoga forderte am Mittwoch in Stuttgart: Die deutsche Politik müsse dem Hotel- und Gaststättengewerbe nun eine Perspektive geben. Es gehe dabei nicht um ein konkretes Datum oder um ein Vernachlässigen des Gesundheitsschutzes. Ein Signal, wie ein Neustart aussehen könne, sei aber wichtig, so ein Dehoga-Sprecher.

Reisebranche auf der Straße: Proteste in 40 Städten im Südwesten

In fast 40 Städten in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz sind am Mittwoch Inhaber und Mitarbeiter von Reisebüros auf die Straße gegangen. Sie forderten einen Rettungsschirm für die Reisebranche in der Corona-Krise. Aktionen waren unter anderem in den beiden Landeshauptstädten Stuttgart und Mainz sowie in Koblenz, Friedrichshafen und Ulm geplant. Wegen der Corona-Beschränkungen ist die Zahl der Demonstranten zum Teil auf 20 begrenzt.

Reisebranche fordert Unterstützung in der Corona-Krise Beschäftigte baden-württembergischer Reisebüros haben die Bundesregierung aufgefordert, die Tourismusbranche in der Corona-Krise finanziell zu unterstützen. Aus Ihrer Sicht trägt die bis Mitte Juni verlängerte Reisewarnung dazu bei, die ohnehin angespannte Situation zu verschärfen.

Hilfe durch Schnellkredite

Die Reisebüros fordern eine Soforthilfe für touristische Unternehmen, die nicht zurückgezahlt werden muss. Außerdem fordern sie Zugang zu staatlichen Schnellkrediten auch für Betriebe mit weniger als zehn Mitarbeitern und eine Perspektive, wann Reisen in Deutschland und Europa wieder möglich sein werden.

Forderung nach echter Unterstützung

Der Tourismus trage mehr zum Bruttoinlandsprodukt bei als die Autoindustrie, machte Mitorganisatorin Claudia Mades am Rande der Proteste deutlich. Jetzt sei echte Unterstützung gefragt - nicht nur Lippenbekenntnisse.

Die Tourismusbranche beschäftigt nach eigenen Angaben fast drei Millionen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und macht einen Jahresumsatz von 290 Milliarden Euro.