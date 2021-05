In mehr als 40 Städten bundesweit ist am Samstag gegen die Kriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen protestiert worden. Anlass war das 150-jährige Bestehen des umstrittenen Paragrafen 218, der seit 1871 Abtreibungen unter Strafe stellt und in modifizierter Form bis heute Gültigkeit hat. Kundgebungen gab es unter anderem in Heidelberg, Stuttgart und Karlsruhe. Menschenketten gab es nach Angaben des bundesweiten Bündnisses für sexuelle Selbstbestimmung in Hamburg, München, Würzburg, Augsburg, Passau, Offenbach und Landshut. In Berlin bildeten etwa 300 Demonstrantinnen und Demonstranten eine Menschenkette um den Reichstag und forderten die Abschaffung des Paragrafen aus dem Strafgesetzbuch. "Noch heute sind Schwangerschaftsabbrüche nach Paragraf 218 StGB eine Straftat", so die Landesvorsitzende der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen (AsF), Sonja Elser, in einer Mitteilung. Mit dem bundesweiten Aktionstag werde auf dieses Unrecht und die immer schlechter werdende medizinische Versorgung von ungewollt Schwangeren aufmerksam gemacht, so Elser.