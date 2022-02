Kretschmann: "Das ist nicht vereinbar mit der Demokratie"

Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) ist empört über den Aufmarsch von Demonstrierenden vor seinem Privathaus. Das sei nicht vereinbar mit dem Charakter von Demokratie, in der strikt zwischen der Amts- und der Privatperson unterschieden werde. Bereits zum zweiten Mal hatten Gegner der Corona-Maßnahmen am Montagabend in unmittelbarer Nähe des Wohnhauses in Sigmaringen demonstriert. Politiker verurteilten den Aufmarsch, Kretschmann selbst sprach davon, dass damit "eine rote Linie überschritten" werde.