Protest für rasche Wahlrechtsreform im Land

Gewerkschaften, Landesfrauenrat und Landesjugendring haben vor dem Stuttgarter Landtag für einen schnellen Umbau des Landtagswahlrechts in Baden-Württemberg demonstriert. Die grün-schwarze Koalition hatte eine Reform angekündigt, nach der es künftig ein Zwei-Stimmen-Wahlrecht mit einer Landesliste geben soll, diese jedoch bislang nicht umgesetzt. Die Reform sei überfällig und nötig, um mehr Frauen in das Parlament zu bringen, sagte die Vorsitzende des Landesfrauenrats, Anja Reinalter. Dieses Anliegen könne nicht mehr auf die lange Bank geschoben werden. Aktuell liege der Frauenanteil im Landtag bei 29 Prozent, so Reinalter. Bisher haben Wählerinnen und Wähler bei Landtagswahlen in Baden-Württemberg eine Stimme. Neben dem geplanten Zwei-Stimmen-Wahlrecht soll auch das Wahlalter auf 16 Jahre gesenkt werden. Dafür haben bei der Aktion Vertreterinnen und Vertreter von Landesjugendring, Grüner Jugend und Jusos, der Jugendorganisation des SPD, geworben. Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz sagte zu, die Wahlrechtsreform in den nächsten Wochen anzugehen.