Gewerkschaftler sorgen sich um die Zukunft der K&U-Bäckereien. Das Unternehmen solle nach Informationen des Betriebsrats bis Ende 2023 zerschlagen werden.



Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) hat am Sonntagnachmittag in mehreren Städten, darunter Mannheim und Reutlingen, zu einer Protestkundgebung aufgerufen. Alleine in Mannheim waren etwa 250 Menschen gekommen.

Die Gewerkschaft befürchtet die Zerschlagung der K&U-Bäckerei-Gesellschaft mit ihren Filialen in den Edeka-Supermärkten bis Ende 2023. Die Verantwortlichen berufen sich dabei auf Informationen des Betriebsrats.

In Reutlingen protestierten zahlreiche Menschen bei strahlendem Sonnenschein SWR

In Mannheim ist der Sitz der K&U-Verwaltung sowie die Produktion der Edeka-Tochter Bäckerbub. Hier sind laut NGG 1.100 Beschäftigte und 190 Bäckerfilialen in Edeka-Geschäften betroffen.

Auf Anfrage des SWR hat Edeka Südwest mitgeteilt, dass die Verkaufsstellen künftig als Markt-Bäckerei geführt werden sollen. Außerdem sollen Verkaufsstellen nach und nach an interessierte selbstständige Kaufleute des Verbunds von Edeka Südwest übergehen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen Teil des Markt-Teams werden. Für die Produktionsstätten in Neuenburg am Rhein (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald), Mannheim, Reutlingen und Bexbach im Saarland soll sich nichts ändern, wie Edeka Südwest mitteilte.

Gewerkschaft: Arbeitsbedingungen würden verschlechtert werden

Den Angestellten würden laut Gewerkschaft schlechtere Arbeitsbedingungen drohen, Löhne wären nicht mehr tarifgebunden und es gebe dann auch keine Betriebsräte mehr. Auch für den Produktionsbetrieb der Bäckerbub GmbH, ein Tochterunternehmen von Edeka, werden negative Auswirkungen befürchtet.

K&U mit Sitz in Offenburg ist eine 100-prozentige Tochter der Edeka Südwest mit etwa 3.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ebenfalls aufgelöst werden soll die K&U Tochter Bäckerhaus Ecker im Saarland mit 450 Beschäftigten.

Der NGG-Landesbezirksvorsitzende Uwe Hildebrandt hatte vorab erklärt, dass die Filialen den jeweiligen Edeka-Einzelhändlern zur Übernahme angeboten oder geschlossen werden sollen. "Das ist das Gegenteil von sozialer und unter-nehmerischer Verantwortung", so Hildebrandt. Er zog Parallelen zur Edeka-Tochter Schäfer Brot in Norddeutschland, die im Jahr 2013 abgewickelt wurde. Es sei ein "wirtschaftlicher Irrweg", so Hildebrandt.