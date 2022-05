Zum "Internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie" fanden in Baden-Württemberg zahlreiche Demonstrationen und Kundgebungen statt. Gegen Vorurteile und Benachteiligung protestierten die Teilnehmenden auch in Friedrichshafen. Am Dienstag wurde dort am Rathaus zum ersten Mal die Regenbogen-Flagge gehisst.