Zum Abschluss der ersten Runde des Projekts "Natur nah dran" hat Baden-Württembergs Umweltministerin Thekla Walker (Grüne) das Kleinbiotop neben dem Kultur- und Kongresszentrum in Kornwestheim besucht. Im Rahmen des Projekts sind hier in den letzten zwei Jahren fünf Grünflächen mit heimischen Wildblumen und Wildstauden insekten- und vogelfreundlich umgestaltet worden. "Hier blühen Purpur-Leinkraut, Steppen-Salbei, Rapunzel-Glockenblume und viele weitere Wildpflanzenarten. Die Fläche in Kornwestheim zeigt beispielhaft, dass die Städte und Gemeinden einen wesentlichen Beitrag zum Erhalt der biologischen Vielfalt leisten können und wollen", sagte Walker. Fast jede vierte Kommune im Land habe sich seit 2015 für eine naturnahe Umgestaltung von Grünflächen im Rahmen des Projekts beworben, so die Ministerin. Deshalb sollen in der zweiten Projektrunde bis 2027 jährlich 15 weitere Kommunen unterstützt werden. Das Projekt "Natur nah dran" ist eine Kooperation des Naturschutzbundes und des Landes Baden-Württemberg, um die biologische Vielfalt im Siedlungsbereich zu steigern. Die teilnehmenden Städte und Gemeinden erhalten dazu eine Förderung für die naturnahe Umgestaltung von Flächen.