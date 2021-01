Um den Mangel an Lkw-Parkplätzen zu bekämpfen, will Baden-Württemberg Flächen von Unternehmen wie Speditionen oder Logistikfirmen, aber auch von Kommunen oder Privatpersonen nutzen. Ein Sprecher des Landesverkehrsministeriums sagte, noch im Januar wolle man gemeinsam mit dem Bundesverkehrsministerium mögliche Projekte an die neue bundeseigene Autobahn GmbH übergeben. Diese könnte dann noch in diesem Jahr konkrete Maßnahmen erarbeiten. Insgesamt 38 Unternehmen und Privatpersonen sowie eine Kommune hätten als potenzielle Anbieter von Flächen Interesse gezeigt. Infrage kämen acht Flächen. Berücksichtigt worden seien auch Aspekte wie Lärm und dass die Anbindung an die Autobahn nicht durch Ortsdurchfahrten führt, so das Landesverkehrsministerium.