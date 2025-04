Wetterumschwung in BW: So wird das Wetter in den Osterferien und an Ostern

Wer kann, sollte das schöne Wetter in BW in den kommenden Tagen nutzen. Denn: Mit Sonnenschein und Wärme ist ab Sonntag, pünktlich zum Start der Osterferien, erstmal Schluss.

Grillen, Picknick im Park oder einfach nur in der Sonne liegen - das wird zum Beginn der Osterferien eher ungemütlich. Denn: Nach einem sonnigen Start ins Wochenende wird es erstmal wechselhafter. SWR-Wetterexperte Hartmut Mühlbauer empfiehlt deshalb, die schönen Tage so gut es geht zu nutzen.

Am Freitag wird es noch sonnig, die Temperaturen liegen zwischen 16 Grad im höheren Bergland und im Nordosten und 22 Grad am südlichen Oberrhein und am Hochrhein. Noch besser sieht es am Samstag aus: "Der Samstag wird mit bis zu 25 Grad nahezu traumhaft", prognostiziert Mühlbauer.

Der Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von Mittwochabend, 9. April 2025:

Sonntag: Wechselhaftes Wetter zum Start der Osterferien

Ab Sonntag ist das stabile Hochdruckwetter erstmal vorbei, es wird deutlich wechselhafter: viele Wolken, Wind, durchziehende Schauer, einzelne Gewitter nicht ausgeschlossen. Ein bisschen Hoffnung bleibt aber: "Es wird nun nicht jeden Tag durchregnen, uns erwarten vielleicht einige schöne Stunden", so der Experte.

Richtig kalt werde es nicht - nur eben ungemütlicher. Die Temperaturen erreichen immerhin bis zu 15 Grad im Hochschwarzwald und 21 Grad im Oberrheingraben.

Wetter an Ostern: Noch keine klare Prognose möglich

Ob das Wetter zu Ostern wieder freundlicher wird, ist laut Mühlbauer noch nicht absehbar. "Da ist es einfach noch zu lange hin. Außerdem sind Prognosen bei solch wechselhaftem Wetter schwierig." Ob die Ostereier drin oder draußen gesucht werden dürfen, bleibt also erstmal offen.