Weingartener Professor wegen Klimaprotest vor Gericht

Öfftlichkeitswirksam protestierte Wolfgang Ertel von der Hochschule Ravensburg-Weingarten (RWU) im vergangenen Jahr für ein besseres Energiekonzept an der RWU. Er besetzte einen Baum auf dem Hochschulcampus. In der Folge schaltete sich daher sogar die baden-württembergische Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) ein. Dennoch musste sich Ertel in Ravensburg vor Gericht verantworten - und 4.000 Euro zahlen.