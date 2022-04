Plagiate und Fälschungen: Schmähpreis an Diebe geistigen Eigentums verliehen

Der Schmähpreis "Plagiarius", der auf den Diebstahl geistigen Eigentums aufmerksam machen soll, ist am Montag in Stuttgart zum 46. Mal verliehen worden. Dabei zeichnete der private Verein "Aktion Plagiarius" insgesamt acht Plagiate aus, die den jeweiligen Originalen gegenübergestellt wurden. Darunter befand sich beispielsweise die Kunststoff-Designfirma Koziol aus dem hessischen Odenwald, die gleich zwei Mal Opfer von Fälschern wurde. Jeweils in China wurden qualitativ minderwertige Versionen eines Mehrweg-Besteck-Sets hergestellt und zu Niedrigpreisen vertrieben. Erhebliches Gefahrenpotenzial birgt ein in Bangladesch nachgebautes Druckmessgerät, das sich am Original der Firma Wika aus Klingenberg am Main in Bayern orientiert. Auch Autoteile der Marken Schaeffler und Volkswagen wurden nachgemacht oder Künstlerhemden des Chemnitzer Herstellers Germens. Allerdings nehmen die angeprangerten Fälscherinnen und Fälscher den Preis - eine Zwergenstatue mit goldener Nase - meist nicht an. Durch die Corona-Pandemie sei das lukrative Milliardengeschäft der Produkt- und Markenpiraterie noch befeuert worden, erklärten die Organisatoren der "Aktion Plagiarius".