Sie sind der Dreh- und Angelpunkt bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie: Die Gesundheitsämter. Und immer häufiger heißt es "überlastet, "am Limit", "zu wenig Personal". Doch woran liegt das? Eine Ursachensuche.

Keine Behörde bekommt aktuell so viel Aufmerksamkeit wie die Gesundheitsämter. Sie koordinieren Corona-Abstrichzentren, suchen Kontaktpersonen, ordnen Quarantäne an, beraten besorgte Bürger und vieles mehr. Und das mit zu wenig Personal, weil jahrelang nur gekürzt wurde.

Vielerorts unterstützen bereits Bundeswehrsoldaten die Beamten in den Gesundheitsämtern. Baden-Württembergs Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) hat zudem am Freitag ihren Aufruf erneuert: wer Medizin oder verwandte Fächer studiere, solle sich zum Helfen melden - dies werde auch entlohnt. Die Verbandschefin der Ärzte im öffentlichen Gesundheitsdienst, Ute Teichert, nannte die Lage am Freitag im Deutschlandfunk schwierig. Von einem Kollaps wollte sie nicht reden. Aber so schnell, wie die Zahlen im Moment anstiegen, könne man gar nicht mit dem Personal nachlegen.

Personalmangel verzögert Übermittlung der Testergebnisse

Die dünne Personaldecke der Gesundheitsämter sorgt außerdem für teils lange Wartezeiten auf Corona-Testergebnisse. Rein technisch könnte bei einem PCR-Test, der Standard-Methode, das Laborergebnis nach vier Stunden vorliegen. Das verrät eine Gesundheitsamt-Mitarbeiterin aus Baden-Württemberg dem SWR. Dennoch dauert es oft mehrere Tage, bis die Patienten von der Behörde informiert werden - Zeit, in der sie womöglich weitere Menschen anstecken. Der Grund: In den Ämtern stapeln sich die Fälle, zudem sorgt vielleicht noch eine neue Corona-Maßnahme für telefonische Nachfragen verunsicherter Bürger.

Wenig Interesse bei Ärzten an Behördenstellen

Anfang September haben Bund und Länder einen Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst geschlossen: 5.000 neue Stellen wollen sie bis Ende 2022 in dem Bereich schaffen. Zu spät für die Pandemie, aber nicht nur das: Die Jobs bei den Behörden sind offenbar nicht beliebt. Schon bisher seien viele ausgeschriebene Medizinerstellen in den Behörden unbesetzt geblieben, heißt es.

Fehlende Digitalisierung und komplizierte Strukturen

Eine Ursache für den Bewerbermangel könnte die schlechte digitale Ausstattung vieler Gesundheitsämter sein. Diese hatte auch Verbandschefin Teichert in der ARD beklagt. Es existiere keine einheitliche Software und damit gebe es keine Schnittstellen zwischen den einzelnen Ämtern. Mitschuld daran habe die Struktur der Behörden, vermutet die Gesundheitsamt-Mitarbeiterin: So ist das Landesgesundheitsamt zwar die fachliche Leitstelle für den öffentlichen Gesundheitsdienst, aber nicht die übergeordnete Behörde der Gesundheitsämter vor Ort.

Erst vor kurzem lobte Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) die Gesundheitsämter als "Herzstück der Pandemiebekämpfung". Klar ist aber auch, es bleibt für die Politik bei diesen Behörden noch viel zu tun.