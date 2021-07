Viele Eltern fordern angesichts der Delta-Variante, die Schulen während der Sommerferien flächendeckend mit Luftreinigern auszustatten. Doch so einfach ist es nicht.

Luftreiniger an Schulen - für die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) und viele Eltern scheinen diese mobilen Geräte der Schlüssel zum Weg aus dem Homeschooling. Weil sich die Delta-Variante des Coronavirus immer rascher ausbreitet, könnte es nach den Sommerferien erneut Fernunterricht geben, so die Befürchtung. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) mahnte am Donnerstag, die Schulen möglichst offen zu halten. Die Schulträger in den Ländern müssten für den Einbau von Luftfiltern in den Klassenräumen sorgen, so Spahn.

Stadt Stuttgart setzt auf wissenschaftliche Begleitung

Auch bei der Landeshauptstadt stehe das Kindswohl an oberster Stelle, betonte ein Vertreter Stuttgarts gegenüber dem SWR. Man habe aber nicht mit der Gießkanne eine neue Technik ungeprüft auf die Schulen verteilen wollen. Daher habe der Gemeinderat bereits Anfang Januar eine Studie bewilligt, die die Wirksamkeit mobiler Luftreiniger gegen das Coronavirus in Klassenräumen untersuchen sollte. Beauftragt wurde damit das Institut für Gebäudeenergetik, Thermotechnik und Energiespeicherung der Universität Stuttgart. Der Institutsleiter, Professor Konstantinos Stergiaropoulos, gehört auch der Lenkungsgruppe Coronavirus der Landesregierung an.

Zehn Stuttgarter Schulen wurden als Untersuchungsobjekte ausgesucht. Allerdings habe sich der Beginn der Untersuchung verzögert, weil zunächst keine Testgeräte zur Verfügung standen. Ein weiteres Hindernis bildeten die Schulschließungen. Weil keine Schülerinnen und Schüler da waren, mussten Dummys für die Untersuchungen herhalten.

Kinzigtal-Gemeinde investiert: Neue Luftfilter für Grundschule und Kindergarten in Fischerbach SWR Ulf Seefeldt

Abschlussbericht nennt Luftreiniger "kein Allheilmittel"

Seit Mittwoch liegt der Stadt Stuttgart nun der Abschlussbericht der Uni vor. Details werden noch nicht bekannt gegeben, da zunächst der Gemeinderat informiert werden soll. Dies ist für die Sitzung am 28. Juli vorgesehen. Aber wie der "Expertenkreis Aerosole" mit Institutsleiter Stergiaropoulos bereits im Februar bekanntgab, ist gründliches und häufiges Lüften die beste Strategie gegen Corona. Das bestätigt auch das Ergebnis der Untersuchung. Die mobilen Luftreiniger sind demnach nicht das Allheilmittel im Kampf gegen das Virus. Ihr Einsatz werde aber dort empfohlen, wo Lüften schwierig sei, so der Vertreter der Stadt Stuttgart.

Da diese Tendenz bereits im Zwischenbericht der Studie im März deutlich geworden sei, habe die Stadt parallel bei Schulen nachgefragt. Schulleitung und Hausmeister seien um Rückmeldung gebeten worden, in wie vielen Klassenräumen Lüften unmöglich oder schwierig sei. Die Ergebnisse würden derzeit von Studententeams ausgewertet, denn es komme auch darauf an, so zitiert die Stadt aus dem Bericht, ob Schulräume ständig oder nur sporadisch besetzt seien, wie weit sich im Zweifel ein Fenster öffnen lasse und wie groß der jeweilige Raum sei.

Gemeinderat muss Kauf der Geräte bewilligen

Aus den Ergebnissen der Studie und der Erhebung an den Schulen errechnet die Stadt einen vorläufigen Bedarf an mobilen Luftreinigern. Dabei gehe es zunächst nur um die dringlichsten Fälle, betonte der Vertreter. Der Gemeinderat muss die Anschaffung dann in seiner Sitzung Ende Juli genehmigen, doch damit sind die Luftreiniger noch lange nicht gekauft. Eigentlich sind kommunale wie alle staatlichen Stellen verpflichtet, Anschaffungen über öffentliche, EU-weite Ausschreibungen zu tätigen. Die Stadt hofft, mit Verweis auf die Pandemie, hier eine Ausnahme machen zu dürfen. Doch auch eine Eilbeschaffung dauere mindestens vier Wochen, so der Vertreter.

Das ist aber nicht das einzige Hindernis: Luftreiniger sind derzeit nur schwer verfügbar, weil sich viele Unternehmen und auch manche Kommune mit den Geräten eingedeckt haben. So bleibt offen, bis wann die Geräte in den schlecht lüftbaren Stuttgarter Klassenräumen stehen werden.

Warum Luftreiniger nur in schlecht lüftbaren Klassenräumen?

Die Bildungsgewerkschaft GEW verlangt dagegen Luftreiniger an allen Schulen und Kitas. Die Stadt sieht sich hier in einem Zielkonflikt. Es sei fraglich, wie lang diese mobilen Geräte genutzt würden und ob die teilweise maroden Stromnetze an den Schulen den Betrieb überhaupt zuließen. Zugleich gebe es einen massiven Renovierungsstau an den Schulen. Die Digitalisierung erfordere große Eingriffe in die Gebäude. Dabei sei es sinnvoll, parallel dazu leistungsfähige Lüftungsanlagen einzubauen, die vielerorts komplett fehlten. Geld sei hier gar nicht das Problem, meint der Vertreter der Stadt. Vielmehr fehlten die Stellen für die organisatorische Begleitung und Umsetzung. Zudem sei es derzeit höchst schwierig, Handwerkerinnen und Handwerker zu bekommen.

Techniker installieren einen Luftfilter und Sensoren in einem Klassenzimmer an einer Schule in Kupferzell Pressestelle ebm-papst Gruppe; Sauter Heizungstechnik

Viele Städte in Baden-Württemberg warten auf Ergebnis der Studie

Auch in vielen anderen Kommunen Baden-Württembergs stehen noch keine Luftreiniger in den Klassenzimmern. Ein Grund ist, dass viele Städte auf das Ergebnis der Stuttgarter Studie warten, zum Beispiel Mannheim. Die Stadt Gerlingen verweist in einer Antwort auf die Anfrage eines besorgten Vaters ebenfalls auf die Untersuchung, von der man sich "weitere Erkenntnisse" erhoffe. Und auch der Städtetag Baden-Württemberg blickt mit Spannung auf den Ausgang der Studie. "Die Gesundheit der Kinder liegt uns am Herzen", betont der Vertreter der Stadt Stuttgart. Bis der Renovierungsrückstand an den Schulen allerdings behoben sei, würden Jahrzehnte vergehen.