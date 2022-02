Ärztlicher Bereitschaftsdienst: Probleme mit der Nummer 116 117

Der ärztliche Bereitschaftsdienst 116 117 wurde in Baden-Württemberg auf zentrale Callcenter umgestellt. Doch landesweit gibt es Probleme mit der Erreichbarkeit.

Markus Fix ist Arzt in Konstanz. Regelmäßig übernimmt er für die Region am Bodensee den ärztlichen Bereitschaftsdienst. Seit im September 2021 die 116 117 auf zentrale Callcenter umgestellt wurde, haben seine Patientinnen und Patienten zunehmend Probleme. Sie müssten "zwischen 30 und 60 Minuten warten, bis sie bei dieser Hotline durchkommen." Vor der Umstellung sind Anrufer aus Konstanz direkt in der Leitstelle in Radolfzell rausgekommen. Jetzt nehmen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Bruchsal, Mannheim oder Chemnitz die Anrufe entgegen.

Wofür die 116 117 da ist und warum sie neu organisiert wird

Der telefonische Bereitschaftsdienst hilft, wenn die Arztpraxis geschlossen hat. Über die bundesweit einheitliche Telefonnummer 116 117 werden niedergelassene Ärzte vermittelt, die Patienten in dringenden medizinischen Fällen ambulant behandeln - auch nachts, an Wochenenden und Feiertagen. Bisher landeten die Anrufer bei den Rettungsleitstellen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK). Doch die Kassenärztliche Vereinigung musste dies nach einem Bundesgesetz neu organisieren, damit die Rufnummer auch rund um die Uhr erreichbar ist. In Baden-Württemberg stellt die Kassenärztliche Vereinigung seit zwei Jahren Landkreis für Landkreis auf zentrale Callcenter um.

Vor wenigen Wochen hat der SWR bereits berichtet, dass die Patienten seit der Umstellung im Raum Stuttgart oft stundenlang in der Warteschleife hängen:

Manche wählen dann trotzdem die 112

Laut Markus Flix führt das zum einen dazu, dass Menschen dann den Notruf 112 wählen, weil sie unter der 116 117 nicht durchkommen. "Dann ist ein Rettungswagen vor Ort und hinterher werden wir dann gerufen. Es werden wirklich unnötige Einsätze dadurch kreiert." Zum anderen befürchtet Flix, dass Menschen in der 116 117 zu lange warten müssen, bis bei der Telefondiagnose festgestellt wird, dass eventuell doch ein Notfall vorliegt.

"Die Patienten können sich nicht selber diagnostizieren. Das kann man nicht erwarten. Sondern dafür sind wir Hausärzte und Hausarztvertretungen im Notfalldienst notwendig."

Probleme auch in Leitstellen bemerkbar

Die kleine Leitstelle Emmendingen, nördlich von Freiburg, bestätigt die Beobachtungen von Markus Flix. Der Teamleiter Roland Schmucker berichtet: "Ich hatte die Tochter von einem Patienten am Telefon, der zu Hause gepflegt wurde und mehr oder weniger im Sterben lag. Und sie sagte mir, sie versuche seit über eineinhalb Stunden die 116 117 zu erreichen. Der ältere Herr wollte aber auf gar keinen Fall in die Klinik." Er habe nur wieder auf die 116 117 verweisen können. Als die Tochter sich später wieder meldete, weil sie nicht durchkam, habe er gehandelt: "Wir haben einen Rettungswagen geschickt. Wir mussten den Patienten aufnehmen und in die Klinik fahren. Das war gegen seinen Willen."

Roland Schmucker, der Teamleiter in der Leitstelle Emmendingen, an seinem Arbeitsplatz. Früher hat er hier zusammen mit seinen Kollegen auch die Anrufer der 116 117 entgegen genommen. Jetzt sind sie nur noch für die 112 zuständig. SWR

Auch andere Leitstellen berichten von zusätzlichen Anrufern auf der 112. Der Arzt Markus Flix in Konstanz bemerkt umgekehrt, dass er seit der Umstellung der Nummer weniger Einsätze im ärztlichen Bereitschaftsdienst hat. Weil seine Patienten nicht mehr zur Zentrale durchkommen, vermutet er. Zudem sei das Personal bei der 116 117 sehr freundlich, aber "die kennen sich hier in der Gegend natürlich überhaupt nicht aus, und es ist auch kein medizinisch geschultes Personal. Das war in der Leitstelle immer gegeben, und es ging seit Jahrzehnten sehr gut."

KV: Mitarbeiter sind medizinisch ausgebildet und geschult

Dem widerspricht Johannes Fechner, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW). Der ärztliche Bereitschaftsdienst wird von der KVBW betrieben. "Zunächst sind es Mitarbeiter mit einer Grundausbildung." Das seien medizinische Fachangestellte oder Menschen, die im Gesundheitswesen, zum Beispiel dem Pflegebereich, tätig gewesen sind. Grundlage der täglichen Arbeit ist ein Computerprogramm, welches bei der Telefondiagnose helfen soll. "Die lernen dann in einer Woche wie es ist, mit der Software umzugehen und die Fragen in der richtigen Reihenfolge zu stellen." Wichtig sei es, dass das Personal mit den Fachbegriffen etwas anfangen könne und Erfahrung im medizinischen Bereich habe. Auch die Wartezeit sei in den vergangenen Wochen deutlich reduziert worden. Zuletzt habe man eine maximale Wartezeit von 22 Minuten gemessen.

Johannes Fechner von der KVBW auf die Frage, wie die einwöchige Ausbildung zur Mitarbeiterin oder zum Mitarbeiter im Callcenter aussieht:

Kassenärztliche Vereinigung muss umstrukturieren

Seit fast zwei Jahren läuft inzwischen in Baden-Württemberg die Umstellung der 116 117. Über 70 Prozent sei bereits abgeschlossen. "Dass es nicht völlig störungsfrei umgestellt werden konnte, ist glaube ich nachvollziehbar. Wenn was Neues eingeführt wird, dann hagelt es", erklärt Fechner. Die vom Sozialministerium geforderte Erreichbarkeit der 116 117 mache die Umstellung notwendig. "Und die Leitstellen des DRK konnten uns bisher nur die Randzeiten in der Nacht und am Wochenende gewährleisten."

Warum die Umstellung nicht rückgängig gemacht werden kann

Viele Ärzte, wie auch Markus Flix aus Konstanz, wünschen sich, dass man wieder zum alten System über die örtlichen Leitstellen zurückkehrt. "Es gibt einen geflügelten Satz: 'Never change a running system!' Das ist früher so gut gelaufen mit den Leitstellen." Auch wenn einzelne Leitstellen wohl bereit wären, die 116 117 wieder zu übernehmen, betont Fechner von der KVBW. "Unsere Ansprechpartner und unsere Gesprächspartner sind die Landesverbände des DRK, nicht die einzelnen Leitstellen. Und vom Landesverband haben wir die Rückmeldung bekommen: Es geht eben nicht mehr." Auch die Leitstelle in Emmendingen wünscht sich wieder das alte System zurück. "Es gibt eigentlich im Moment nur Verlierer. Es verliert der Bürger, der Patient, es verliert die Leitstelle", beklagt Teamchef Schmucker. Er wisse aber auch, dass die Kassenärztliche Vereinigung da nicht alleine dran schuld sei, die müsse eben den gesetzlich vorgegebenen Auftrag erfüllen.