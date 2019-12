per Mail teilen

Lehrermangel, Ganztagsbetrieb, neue Aufgaben durch Inklusion und Sprachförderung: Die Grundschulen im Land haben zu kämpfen. Die Landesregierung hat jetzt Maßnahmen vorgestellt, die Betroffenen sind alles andere als begeistert.

Die Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache: Immer weniger Lehrer wollen die Verantwortung eines Schulleiterpostens an einer Grundschule übernehmen. 154 Stellen waren Stand Mitte November vakant, mehr als bei allen anderen Schulformen zusammen. Das Kultusministerium will nun gegensteuern: Unter anderem sollen Schulleiter und kommissarische Leitungen mehr Geld bekommen, auch kleinere Schulen sollen Konrektoren bekommen.

Die Maßnahmen sollen kommende Woche mit dem neuen Doppelhaushalt im Landtag abgesegnet werden.

Kritik an der zuständigen Ministerin

Erst am Freitag war im baden-württembergischen Landtag mal wieder ein Streit um die Politik von Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) entbrannt. Die oppositionelle SPD machte der Ministerin Vorwürfe, das "Problem Schule" nicht in den Griff zu kriegen. Auch die AfD fand deutliche Worte bezüglich der Arbeit Eisenmanns.

Für Iris Volk aus der SWR-Redaktion Landespolitik steht Eisenmann weiter unter Zugzwang. Ihrer Meinung nach habe Eisenmann zwar einiges erreicht, es sei aber noch Luft nach oben. Insbesondere der Aspekt "Beschäftigung in den Sommerferien" sowie die soziale Ungerechtigkeit bei der Betreuung müssten von der Ministerin dringend angegangen werden, so Volk in ihrem Kommentar.

Schulleiter mit vielen anderen Aufgabenbereichen

Auch die GEW-Vorsitzende Doro Moritz übt Kritik an den Maßnahmen der Landesregierung. Sie sieht vor allem im Aufgabenbereich der Grundschulleiter Klärungsbedarf. So müssten Schulleiter statt sich um Qualitätsentwicklung und Personal zu kümmern, Verwaltungsarbeit leisten, Vertretungen organisieren oder selbst unterrichten. Es mangele an ausreichender Leitungszeit.

Zu alldem kommt der eklatante Lehrermangel. Erst 2024 wird es wieder so viele Lehramtsabsolventen geben, wie Stellen zu besetzen sind. 400 Stellen waren in Baden-Württemberg zu Schuljahresbeginn unbesetzt. In der Folge werden Klassen zusammengelegt, der Klassenteiler, die Anzahl der Schüler pro Klasse, steigt, bereits pensionierte Lehrer helfen aus. Klar ist: Kultusministerin Eisenmann hat weiter Arbeit vor sich. Es gibt Grundschullehrer, die ihren Tätigkeitsbereich bereits als "vergessene Schulart" betiteln.