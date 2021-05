Wieder sind an diesem Wochenende Menschen wegen des Nahost-Konflikts auf die Straße gegangen. In Stuttgart gab es eine Demo gegen Antisemitismus und für Israel. in Heidelberg war eine pro-palästinensische Demo verboten worden.

