Neben der offenen Ministerien-Verteilung haben Grüne und CDU bis Samstag noch viel vor: Prioritäten der erneuerten Koalition sollen am Freitag gesteckt werden. Ganz oben das Klima.

Baden-Württemberg soll "führendes Klimaschutzland" werden, wenn es nach den Grünen und Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) geht. Da hat allerdings nicht nur der kleine Koalitionspartner CDU mitzureden. Viel mehr Gewicht hat während der Koalitionsverhandlungen in Stuttgart ein vermeintlicher Sparzwang. Durch die andauernde Corona-Krise ist das ansonsten so reiche Bundesland nämlich stark verschuldet. Außerdem stehen viele weitere kostenintensive Posten auf dem Programm: Flächendeckend schnelles Internet und mehr Stellen bei Polizei und Schulen beispielsweise. Bis Samstag, dem vorgesehenen Ende der Koalitionsverhandlungen, muss nun priorisiert werden.

Coronabedingte Haushaltslöcher müssen gestopft werden

Grüne und CDU wollen noch am Samstag ihren Koalitionsvertrag zu Papier bringen und unterschreiben. Am Freitag wollen die Spitzen um Ministerpräsident Kretschmann und CDU-Landeschef Thomas Strobl im Gebäude der L-Bank in Stuttgart eine Liste mit vorrangigen Projekten erstellen.

Kretschmann habe in den Verhandlungen am Donnerstagabend die mögliche künftige Koalition aus Grünen und CDU nochmal ermahnt, bei ihren Wünschen an die coronabedingten Haushaltslöcher zu denken, heißt es laut Deutscher Presse-Agentur. Neben dem Ziel, Klimaschutz-Vorzeigeland zu werden, und dem Internetausbau stehen gewichtige Posten wie der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs (ÖPNV) und Pläne für mehr Stellen bei Polizei und Schulen. Doch im Koalitionsvertrag soll so gut wie jedes Projekt, das Kosten nach sich zieht, mit einem Haushaltsvorbehalt belegt werden. Diese Vorhaben sollen dann realisiert werden, wenn die Steuerquellen wieder sprudeln, so Kretschmann.

So hat SWR-Reporter Markus Pfalzgraf den Sparzwang der künftigen Koalitionäre am 27. April 2021 bei "SWR Aktuell Baden-Württemberg" analysiert:

Familiengeld gestrichen

Nach den jüngsten Prognosen fehlen in den nächsten drei Jahren jeweils etwa vier Milliarden Euro. Nach Informationen des "Badischen Tagblatts" haben Grüne und CDU sich gegen das von der Union eingebrachte Familiengeld entschieden. Das wurde in Kreisen von Grünen und CDU bestätigt. Je nach Ausgestaltung hätte die Leistung zwischen 200 und 600 Millionen Euro gekostet. Das Familiengeld wäre eine Art zusätzliches Kindergeld, das nur in Baden-Württemberg und unabhängig vom Einkommen der Eltern gezahlt werden sollte. Die Grünen waren dagegen, auch weil sie das Geld lieber dafür ausgeben wollen, die coronabedingten Lernrückstände von Kindern und Jugendlichen auszugleichen.

Die CDU muss somit auch in der Familienpolitik kräftig Federn lassen. Wegen des Geldmangels hatten sich Grüne und CDU schon gegen das von der Union anvisierte Baukindergeld entschieden. Zudem wollte die CDU zur Unterstützung von Familien und Häuslebauern die Grunderwerbsteuer von 5 auf 3,5 Prozent senken, doch auch das musste sie wegen der hohen Kosten abschreiben.

Verteilung der Ministerien muss noch geklärt werden

Am Donnerstag lagen dem SWR Informationen vor, das Kultusministerium würde künftig von den Grünen besetzt. Das dementierten die Grünen noch am Abend. Die Verteilung der Ministerien sei noch nicht Teil der Koalitionsverhandlungen gewesen, heißt es in einem Statement der Partei. Allerdings liegt die Vermutung nahe, dass eine Grüne oder ein Grüner das Kultusministerium übernehmen könnte. Denn die bisherige Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) hatte ihren Rückzug aus der Politik noch vor den Koalitionsgesprächen bekannt gemacht. Bisher war das Kultusministerium also CDU-geführt. Nachdem die Grünen bei der Landtagswahl im März deutlich besser abgeschnitten haben als die CDU, gilt es als wahrscheinlich, dass sie sechs Ministerien besetzen werden. Also eins mehr als bisher. Die CDU erhält demnach vier, eines weniger als zuvor.

Bis Samstag noch viel Arbeit vor der Brust

Am Samstag, dem ersten Mai, sollen die Verhandlungen beendet werden und der Koalitonsvertrag stehen. Noch am Freitag werden neue Informationen zu künftigen Prioritäten und Ministerien der baden-württembergischen Landesregierung erwartet.