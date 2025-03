Pressekonferenz in Mannheim mit Faeser, Kretschmann, Strobl und Mannheims OB

per Mail teilen

Vor wenigen Monaten und nur einige hunderte Meter Luftlinie entfernt wurde der Mannheimer Polizist Rouven Laur brutal ermordet. Am Montag ereilt Mannheim die nächste Schreckenstat: Ein Auto rast in der Innenstadt in eine Menschenmenge. Zwei Menschen sterben und viele werden verletzt. BW-Innenminister Strobl (CDU), BW-Ministerpräsident Kretschmann (Grüne), Mannheims OB Specht (CDU) und Innenministerin Faeser (SPD) äußern sich dazu auf der Pressekonferenz.