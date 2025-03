Pressekonferenz mit Polizei und Leitendem Oberstaatsanwalt

per Mail teilen

In Mannheim ist am Montag ein Auto in eine Menschenmenge gerast. Ulrike Schäfer (Polizeipräsidentin Mannheim), Romeo Schüssler (Leitender Oberstaatsanwalt), Andreas Stenger (Präsident Landeskriminalamt BW) und Alexander Schwarz (Opferbeauftragter Landesregierung BW) äußern sich im Polizeipräsidum zur Tat.