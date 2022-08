Bei einem Chemieunfall in Mannheim sind am Dienstag 17 Polizistinnen und Polizisten verletzt worden. In einem Container war ätzende Flüssigkeit ausgetreten. Bei einer Pressekonferenz haben am Mittwoch Vertreterinnen und Vertreter von Stadt, Feuerwehr, Polizei und dem betroffenen Chemiekonzern BASF über den bisherigen Kenntnisstand informiert.