Das baden-württembergische Innenministerium hat einen Pressekodex mit einheitlichen, landesweiten Standards für die Polizei veröffentlicht. Damit soll die Pressearbeit der Polizei transparenter und nachvollziehbarer gemacht werden, betonte Innenminister Thomas Strobl (CDU) am Mittwoch in Stuttgart. So sei etwa Zurückhaltung bei der Berichterstattung über Selbsttötungen und deren Versuch geboten, heißt es in dem Regelwerk. Die Staatsangehörigkeit von Tatverdächtigen soll zudem nur veröffentlicht werden, falls "im Einzelfall ein sachlich begründetes öffentliches Interesse hieran besteht, oder auf Nachfrage der Medien".