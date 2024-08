Premiere im Risstal: Erster Volkstriathlon über die Sprintstrecke

Triathlon ist in diesem Sommer sehr präsent: nicht nur bei den Olympischen Spielen in Paris oder heute bei der Europameisterschaft in Frankfurt, sondern auch immer wieder in Baden-Württemberg. Am Sonntag gab es eine Premiere bei Laupheim: der erste Triathlon über die Sprintstrecke im Risstal. Laura Trust zeigt, dass diese Premiere eine wahre Familienangelegenheit war.