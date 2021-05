Am Montag können viele Jugendliche und Kinder in Baden-Württemberg wieder zum Unterricht in die Schule. In vielen Kreisen liegt die Infektions-Inzidenz seit fünf Tagen unter 165.

Dank landesweit sinkender Werte der Sieben-Tage-Inzidenz ist ab Montag wieder Präsenz im Schulunterricht möglich. Für Schülerinnen und Schüler heißt das in den meisten Fällen zunächst Wechselunterricht. Das hat das Kultusministerium den Schulen und Betreuungs-Einrichtungen schon Anfang Mai in Aussicht gestellt.

Ab Montag wird es dann in die Tat umgesetzt, allerdings nur in Kreisen in denen die Inzidenz für fünf Tage in Folge unter der Marke von 165 Neuinfektionen pro 100.000 Menschen pro Woche liegt, wie beispielsweise in den Stadtkreisen Karlsruhe und Tübingen. Von allen 44 Kreisen liegen aktuell nur Ulm (190,1), Heidenheim (174,7), Pforzheim (205,6) und der Zollernalbkreis (217) darüber.

Zunächst Wechselunterricht in vielen Kreisen

Wenn sich die Zahlen weiter rückläufig entwickeln, könnte also fast jeder Stadt- und Landkreis in Baden-Württemberg bald von den Schulöffnungen gebrauch machen. Theoretisch hätten Schulen in einzelnen Kreisen schon Mitte der vergangenen Woche teilweise wieder öffnen können. Allerdings benötigen Schulen Zeit, den Wechselunterricht zu organisieren. Das Kultusministerium räumt dafür drei Tage Übergangsfrist ein. Deshalb ist es wahrscheinlich, dass viele Schulen in Kreisen mit sinkenden Infektionszahlen ab Montag für ihre Schülerinnen und Schüler gerüstet sind.

Wechselunterricht bedeutet, dass Klassen abwechselnd im Präsenzunterricht in der Schule und im Fernunterricht zuhause mit Lehrmaterial versorgt werden müssen. Eine durchgängige Anwesenheit in der Schule einzelner Klassen oder Lerngruppen ist laut Kultusministerium nicht möglich. Nicht verbindlich vorgegeben ist vom Gesetzgeber hingegen der Anteil des Fernunterrichts und in welcher Häufigkeit zwischen Fernunterricht und Präsenzunterricht gewechselt werden muss. Das Ziel ist laut Ministerium, aber so viel Präsenzunterricht anzubieten, wie möglich.

Bei Inzidenz unter 100 mehr Präsenzunterricht möglich

Bei einer Sieben-Tages-Inzidenz unter 100 kann noch häufiger wieder in den normalen Präsenzunterricht zurückgekehrt werden. Allerdings kann weiterhin im Wechselunterricht unterrichtet werden, wenn ansonsten der nötige Abstand in den Klassenräumen nicht eingehalten werden kann.

Die Corona-Beschränkungen, die in der Bundesnotbremse festgelegt sind, werden automatisch am übernächsten Tag außer Kraft gesetzt, nach dem die Sieben-Tage-Inzidenz fünf Werktage in Folge unter 100 lag. Dazu bedarf es laut Sozialministerium keiner Unterschrift oder Verordnung des jeweiligen Landrats. Geschäfte, Gastronomie und Freizeiteinrichtungen dürften dann öffnen. Allerdings könne ein Landrat per Allgemeinverfügung Beschränkungen aufrecht erhalten, wenn eine besondere Situation das erfordere, sagte der Sprecher des Sozialministeriums dem SWR. Auch hier haben die Schulen allerdings laut Kultusministerium drei Tage um die Änderungen zu organisieren.

Welche Kreise von Lockerungen betroffen sein können, können Sie mithilfe unseres Tools herausfinden. Die unten stehende Grafik zeigt für den gesuchten Kreis immer den Wochenverlauf an. Wenn beide der gezeigten Werte unter 165 liegen gibt es in dem Kreis die Möglichkeit für Wechselunterricht - liegen beide unter 100, kann noch weiter in den Präsenzunterricht zurückgekehrt werden. Wie etwa der Stadtkreis Freiburg im Breisgau. Unsere Grafik berücksichtigt allerdings sieben Tage, für Lockerungen der Corona-Regeln genügen fünf Tage.