BW-Kultusministerium hält an Präsenzunterricht in Schulen fest

Die baden-württembergische Landesregierung will auf jeden Fall am Präsenzunterricht in den Schulen festhalten. Das sagte ein Sprecher des Kultusministeriums dem SWR.

Am kommenden Montag startet nach den Weihnachtsferien für Tausende Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg wieder der Unterricht - vor Ort im Klassenzimmer. Trotz steigender Infektionszahlen und Omikron-Variante. Denn die Pandemie habe deutlich gezeigt, wie wichtig Präsenz an den Schulen sei, so der Sprecher von Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) gegenüber dem SWR. Man appelliere an alle Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler, sich bereits vor Schulstart zu testen, um das Infektionsrisiko weiter zu reduzieren.

BW-Kultusministerin teilt mit: Schulen dürfen nicht zuerst schließen

Im Fall einer Zuspitzung der Corona-Lage müssten "auch andere Bereiche der Gesellschaft deutlich zurückgefahren" werden, so Schoppers Sprecher. Schulen sollten nicht als erste Einrichtung geschlossen werden. Die Ministerin betrachte das als einen Beitrag zur Chancengerechtigkeit. Wie das gelingen soll? Aus dem Kultusministerium heißt es: Tests ausweiten und an der Maskenpflicht festhalten. Weitere Details nannte Schoppers Sprecher nicht, versicherte aber, dass Schulen flexibel auf die Situation vor Ort reagieren könnten. "Diesen Wunsch wollen wir bei den Regelungen berücksichtigen, weil die Situationen vor Ort unterschiedlich sind."

Präsenz- und möglicher Fernunterricht in BW besser vorbereitet

Das Ministerium rechne aber gleichzeitig auch mit einer steigenden Anzahl an Infektions- und Quarantänefällen bei allen am Schulbetrieb Beteiligten. Falls die Ministerpräsidentenkonferenz am Freitag neue Quarantäne-Regeln beschließt, sei das von besonderer Bedeutung für die Schulen. Für eventuell vermehrt stattfindenden Fernunterricht seien die Schulen in Baden-Württemberg aber inzwischen besser vorbereitet als noch vor einem Jahr, so der Sprecher weiter. Man habe nun mehr Geräte zur Verfügung und die Lehrkräfte seien besser ausgebildet.

Wie sich die Schulschließungen in Baden-Württemberg vor einem Jahr ausgewirkt haben (Artikel vom 8. Februar 2021):

GEW-Chefin für Präsenzunterricht an Schulen

Auch die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) plädiert für einen Unterricht vor Ort. "Der Präsenzunterricht sollte flächendeckend fortgesetzt werden", sagte GEW-Vorsitzende Maike Finnern. "Es kann nicht sein, dass Kinder und Jugendliche wieder wochenlang von zu Hause aus unterrichtet werden." In Einzelfällen und je nach Infektionslage auch regional lasse sich aber auch Distanzunterricht nicht ausschließen. Finnern forderte regelmäßige PCR-Tests an Schulen, damit Präsenzunterricht sicher möglich bleibe.

"Alle sollten zu Beginn am besten täglich getestet werden, auch genesene und geimpfte Schüler."

Außerdem sei es wichtig, dass die Maskenpflicht im Klassenraum bestehen bleibe.

Lehrerverband: Schulschließungen nicht ausschließen

Nicht alle wollen jedoch am Präsenzunterricht festhalten, es gibt auch Kritik. Angesichts der hohen Corona-Infektionszahlen dürfen etwa nach Auffassung des Deutschen Lehrerverbands (DL) auch erneute Schulschließungen kein Tabu sein. Die Schulen sollten zwar so lange wie möglich offen gehalten werden, Distanz- und Wechselunterricht sollten jedoch nicht ausgeschlossen werden, sagte der DL-Präsident, Hans-Peter Meidinger, den Zeitungen der "Funke Mediengruppe" am vergangenen Freitag.

Der Kultusministerkonferenz sei es bislang nicht gelungen, "einheitliche Kriterien und einen gemeinsamen Orientierungsrahmen für Gesundheitsschutzmaßnahmen an Schulen zu entwickeln, an den sich dann auch alle gehalten haben", kritisierte Meidinger. Er setze seine Hoffnung nicht auf die Kultusministerkonferenz am 5. Januar, sondern auf die Bund-Länder-Runde zwei Tage später.

Kultusminister kommen für Corona-Schalte zusammen

Angesichts der aktuellen Corona-Lage wollen die Kultusminister- und ministerinnen der Länder am Mittwoch (5.1.) kurzfristig in einer Videokonferenz über die Lage an den Schulen beraten. Die nächste reguläre Sitzung war ursprünglich erst für den 10. Februar geplant - und damit nach der für den 7. Januar geplanten Ministerpräsidentenkonferenz mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD).