An Unis und Hochschulen in Baden-Württemberg gibt es im Wintersemester wieder Vorlesungen in Präsenz, so Wissenschaftsministerin Bauer im SWR. Voraussetzung: die 3G-Regel.

Geimpft, genesen oder getestet: Mit dieser Strategie könne ein Präsenzangebot im Wintersemester wieder zum Standard an den Universitäten in Baden-Württemberg werden, sagte Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) dem SWR.

Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Sebastian Gollnow

Volle Belegung der Räume möglich

Hörsäle und Seminarräume dürften bei Einhaltung der 3G-Regel ohne Einschränkung belegt werden, allerdings müssten die Hochschulen den Impf- oder Test-Nachweis kontrollieren. Denkbar seien digitale Lösungen mit einem Lesegerät oder Stichproben auf dem Campus, so Bauer. Überall da, wo der Mindestabstand nicht eingehalten werden könne, gelte auch bei den Vorlesungen Maskenpflicht. Am Dienstag tritt in Baden-Württemberg eine entsprechende neue Corona-Verordnung für die Hochschulen in Kraft.

Bauer fordert Studenten schriftlich zur Rückkehr auf

In einem Brief hatte Wissenschaftsministerin Bauer die Studierenden bereits Ende Juli aufgerufen, zum Wintersemester an die Studienorte zurückzukehren. "Kommen Sie wieder zurück an Ihre Hochschulen", hieß es nach Angaben des Wissenschaftsministeriums im Schreiben an die 360.000 Studierenden. Der Brief sollte über die Hochschulen und als E-Mail alle Studierenden und Mitarbeitenden der Einrichtungen erreichen.

"Tragen Sie dazu bei, dass Hochschule wieder erfahrbar und erlebbar wird."

In den vergangenen Wochen und Monaten habe die unmittelbare Begegnung am Studienort ebenso gefehlt wie der akademische Streit, das Miteinander von Lerngruppen, der Hochschulsport und der Mensabesuch sowie die Gelegenheiten zum Feiern, schreibt Bauer. Schlüssel für einen erfolgreichen Hochschulalltag seien nun die Abstandsregel und eine möglichst hohe Impfquote. "Lassen Sie sich impfen, tragen Sie so dazu bei, dass auch im Falle wieder steigender Infektionszahlen ein Studienbetrieb in Präsenz erhalten bleiben kann", betont die Ministerin. Impfstoff gebe es genug.

Impfungen für Studierende - "SWR Aktuell Baden-Württemberg" berichtete am 3. Juli über ein Modellprojekt an der Universität Stuttgart: