Baden-Württemberg will mit Prämien gegen leere Wohnungen vorgehen

Baden-Württemberg will mit einem Prämienmodell Anreize schaffen, dass leerstehende Wohnungen wieder vermietet werden. Eine entsprechende Kabinettsvorlage liegt dem SWR vor.

Wenn leerstehender Wohnraum wieder vermietet wird, zahlt Baden-Württemberg seit gut einem Jahr bis zu 2.000 Euro Prämie. In der ersten Auflage dieser Wiedervermietungsprämie sind 60 Wohnungen angeboten worden, die bis dahin leer standen. Am Dienstag will das Landeskabinett die Fortsetzung des Modells mit weiteren Anreizen beschließen. Prämien soll es künftig auch geben, wenn Wohnungen vermittelt oder Einfamilienhäuser umgebaut und so weitere Wohnungen geschaffen werden.

Prämien für eine Million Euro bereitgestellt

Für die Verlängerung des Programms steht nach SWR-Informationen eine Million Euro zur Verfügung. Die Prämien werden an Städte und Gemeinden ausgezahlt, die das Geld an die Vermieterinnen und Vermieter weitergeben. Einzelheiten will die neue Wohnungsbauministerin Nicole Razavi (CDU) am Dienstag vorstellen. Ihr Ressort war neu geschaffen worden, um für mehr bezahlbaren Wohnraum in Baden-Württemberg zu sorgen.