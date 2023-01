Landesregierung will Prämie für sozialen Wohnungsbau einführen

per Mail teilen

Die Zahl der Sozialwohnungen in Baden-Württemberg sinkt. Damit sich die Lage auf dem Wohnungsmarkt entspannt, will die Landesregierung nun gegensteuern.

Baden-Württemberg will als deutschlandweit erstes Bundesland eine Geldprämie für sozialen Wohnungsbau einführen. So soll die angespannte Situation auf dem Wohnungsmarkt entschärft werden, wie die Landesregierung mitteilte. Die Zahl der Sozialwohnungen sank zuletzt auf 54.000 in ganz Baden-Württemberg.

Förderung gibt es nur bei Erfüllung bestimmter Voraussetzungen

Pro bezugsfertiger Sozialwohnung sollen in Zukunft 6.000 Euro zusätzlich zur normalen Förderung von 18.000 Euro ausbezahlt werden. Allerdings müssen dafür in den gebauten Wohnhäusern oder Gebäudekomplexen mindestens 30 Prozent Sozialwohnungen geplant sein. Ist diese Quote erreicht, kann es die Prämie auch für die restlichen Wohnungen geben.

Im Gegenzug dafür verlangt das Land von den Vermittlerinnen und Vermietern, die Miete für die Wohnungen unter dem ortsüblichen Vergleichsniveau zu halten, und das ganze fünf Jahre lang. Ab wann es die Prämie geben soll, steht noch nicht fest. Eine Auszahlung rückwirkend zum 1. Januar 2023 wird aber angestrebt.