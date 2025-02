per Mail teilen

An den Gymnasien in Baden-Württemberg können Schülerinnen und Schüler der vierten Klassen am Dienstag einen Test schreiben, um doch noch zum kommenden Schuljahr aufs Gymnasium wechseln zu können. Der Potenzialtest soll nach dem massiv kritisierten Kompass 4-Leistungstest als Zusatzchance für eine Gymnasialempfehlung gelten.