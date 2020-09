In Baden-Württemberg beteiligen sich mehrere hundert Beschäftigte an Warnstreiks. Pakete und Briefe bleiben mancherorts liegen. Für den Streik gibt es laut Gewerkschaft einen wichtigen Grund.

Nach den Warnstreiks am Freitag legen die Beschäftigten der Post auch am Samstag die Arbeit nieder. Im Land sei mit eherblichen Einschränkungen bei der Brief- und Paketzustellung zu rechnen, teilte die Gewerkschaft Verdi mit. Zusätzlich zu den am Freitag bestreikten Standorten kommen weitere hinzu. So soll auch in Freudenstadt, Karlsruhe, Reutlingen und Leimen (Rhein-Neckar-Kreises) gestreikt werden. Verdi rechnet mit bis zu 1.000 Teilnehmern. Am Freitag beteiligten sich rund 800 Beschäftigte an den befristeten Arbeitsniederlegungen.

Landesfachbereichsleiterin Martina Dukek sagte am Freitag: "Wir halten den Druck aufrecht." Nach Angaben der Deutschen Post legten deutschlandweit 3.000 Beschäftigte an rund 300 Betriebsstätten ihre Arbeit nieder. Rund 100.000 Pakete und 1,2 Millionen Briefe kamen daher am Freitag den Firmenangaben zufolge nicht wie geplant beim Empfänger an. Damit seien jeweils etwa zwei Prozent der Paket- und Brief-Tagesmenge betroffen.

Post soll in der Coronakrise viel verdient haben

Die Post AG habe durch die Corona-Krise Umsatz und Gewinn gesteigert, sagte Klaus Nägele von der Gewerkschaft Verdi im Mannheimer Streiklokal Krautwickel gegenüber dem SWR.



Die Beschäftigten hätten in der Corona-Krise Außergewöhnliches geleistet. Das Paketaufkommen sei mit dem Weihnachtsgeschäft vergleichbar gewesen.

Hier wird gestreikt Der Warnstreit am Freitag und Samstag betrifft laut Verdi die Zustellung unter anderem in Pforzheim, Rastatt, Mühlacker, Bruchsal, Bretten, Stutensee, Kehl, Bad Krozingen, Emmendingen, Lörrach, Staufen, Reutlingen Mark West, Rottweil, Rottenburg, Leutkirch, Bad Saulgau und Erbach. In Karlsruhe, Freiburg, Efringen-Kirchen, Korntal-Münchingen und in Teilen von Stuttgart wird nur die Paketzustellung bestreikt. In Mannheim, Heidelberg, Stuttgart Bad Cannstatt und Fellbach ausschließlich die Briefzustellung. Am Samstag streiken zusätzlich die Beschäftigten in der Zustellung in Freudenstadt und Karlsruhe. In Reutlingen und Leimen wird ausschließlich die Paketzustellung bestreikt.

Bereits vergangene Woche wurde Arbeit niedergelegt

An den Warnstreiks vergangene Woche hatten sich allein in Baden-Württemberg demnach mehr als 1.000 Beschäftigte beteiligt. Dabei sei es bereits zu erheblichen Einschränkungen in der Brief- und Paketzustellung in den betroffenen Regionen gekommen. "Vor der dritten Verhandlungsrunde werden die Beschäftigten nochmals ein deutliches Signal an ihren Arbeitgeber senden: Ohne eine angemessene Entgelterhöhung wird es in diesem für die Post so erfolgreichen Jahr kein Tarifergebnis geben", so Dukek weiter. "Am Montag erwarten wir ein ernsthaftes Angebot, das die Leistung der Beschäftigten - insbesondere in der Pandemie - widerspiegelt."

"Wenn nötig, werden wir den Druck auch noch erhöhen können." Baden-württembergische Landesfachbereichsleiterin Martina Dukek

Verdi fordert für die rund 140.000 Tarifbeschäftigten eine lineare Erhöhung von 5,5 Prozent bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Zudem verlangt Verdi für die Auszubildenden und Dual-Studierenden eine monatliche Erhöhung um 90 Euro. Die nächste Verhandlungsrunde ist für den 21. und 22. September geplant. Im Land arbeiten bei der Post AG rund 25.000 Tarifbeschäftigte und rund 5.000 Beamte.