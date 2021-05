Theresa Schopper: die erste grüne Kultusministerin in Baden-Württemberg

Sie hat eine der schwierigsten Aufgaben in Baden-Württemberg: Theresa Schopper ist seit Mittwoch die neue Kultusministerin. Um die Lernlücken bei Schülern wegen der Corona-Pandemie zu schließen, will sie auch Studierende an den Schulen einsetzen.