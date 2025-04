per Mail teilen

Beruflicher Werdegang

Michael Saunders gehört im Nachrichten-Team zu den "Reig'schmeckten" – und das obwohl seine Mutter badische Wurzeln hat. Seine Schulzeit verbrachte Saunders in Rheinland-Pfalz, Hessen und Nordrhein-Westfalen, bevor er in Baden-Württemberg sein Studium der Politikwissenschaft absolvierte.

Schon früh als Moderatorentalent entdeckt

Als einer der Gewinner eines SWR-Moderatorenwettbewerbs durfte er bereits 1987 als Student ans Radio-Mikrofon. Nach dem Volontariat arbeitete Michael Saunders zunächst als Redakteur und Präsentator in den Hörfunk-Nachrichten – Ende der 1990er-Jahre wechselte er dann zum SWR Fernsehen.

Vom "Börsenmann" zur "Landesschau aktuell"

Vielen Zuschauern ist Michael Saunders einerseits als "Börsenmann" bekannt, der Wirtschaftsthemen aus dem Handelssaal der Stuttgarter Börse präsentiert - andererseits gehört er seit 2010 auch zum Moderations-Team bei "Landesschau aktuell", jetzt "SWR Aktuell". Sein Ziel ist es, die Themen aus Baden-Württemberg so interessant und verständlich wie möglich zu präsentieren - und immer ein Moderator mit einer persönlichen Note zu sein.

Das Radio lässt ihn nicht los

Auch weiterhin ist er im Radio zu hören: In SWR4 Baden-Württemberg präsentiert er regelmäßig verschiedene Sendungen - so zum Beispiel abends und an Wochenenden.

Zuhause ist Michael Saunders im Remstal bei Stuttgart. In seiner Freizeit spielt er gerne Fußball oder beschäftigt sich mit seiner großen Platten- und CD-Sammlung. Außerdem ist er ein leidenschaftlicher Hobbygärtner.