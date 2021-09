Finanzholding Porsche SE jetzt unter den 40 im Dax gelisteten Unternehmen

Die Porsche Holding SE aus Stuttgart steigt heute in den Deutsche Aktienindex (Dax) auf - so wie neun andere Unternehmen auch. Damit wächst der Dax auf 40 Konzerne an. Neu im Dax sind unter anderem der Flugzeughersteller Airbus, der Sportartikelhersteller Puma, der Online-Händler Zalando und der Kochboxenhersteller HelloFresh. Bei der Porsche Holding SE handelt es sich nicht um den Autohersteller Porsche AG aus Stuttgart-Zuffenhausen, sondern um eine Finanzholding, die die Stimmrechtsmehrheit an VW hält. Der Autohersteller Porsche dagegen ist eine Tochtergesellschaft von VW und selbst nicht börsennotiert. Die Porsche SE hat im vergangenen Jahr ein Konzernergebnis von 2,6 Milliarden Euro erzielt, 2019 waren es noch 4,4 Milliarden Euro. Sie verdient vor allem über ihre Beteiligung von 53,3 Prozent an den Stammaktien von Volkswagen. Die Porsche SE wird von den Familien Porsche und Piech kontrolliert.