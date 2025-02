Porsche baut 1.900 Stellen ab - Weissach und Zuffenhausen betroffen

Bis 2029 will Porsche in BW 1.900 Menschen weniger beschäftigen. Die Stellen sollen durch Altersteilzeit abgebaut werden. Was nach Ablauf einer Beschäftigungssicherung 2030 kommt, ist noch offen.

Der Stuttgarter Sportwagenhersteller Porsche will bis 2029 rund 1.900 Menschen weniger beschäftigen. Das teilte der Porsche-Vorstand heute den Beschäftigten auf mehreren Betriebsversammlungen mit. Betroffen von den Stellenstreichungen sind das Stammwerk in Stuttgart-Zuffenhausen und der Forschungs- und Entwicklungs-Standort Weissach. Derzeit arbeiten dort zusammengenommen 23.600 Beschäftigte. Es ist die nächste große Meldung rund um Porsche diese Woche, nachdem am Mittwoch der gesamte Betriebsrat geschlossen zurückgetreten war. Altersteilzeit soll Stellenabbau möglich machen Der angekündigte Stellenabbau entspricht einem Stellenabbau von acht Prozent an den beiden BW-Standorten. Der Abbau ist damit noch moderat, verglichen mit anderen Automobilunternehmen wie Bosch aus Gerlingen. Stuttgart "Zugehört"-Serie zur Bundestagswahl 2025 Autoindustrie in der Krise: "Nicht gesagt, dass ich in fünf Jahren noch dort arbeite" Die Autoindustrie kämpft mit schwachen Verkaufszahlen und sinkenden Gewinnen. Die Krise im Land ist unübersehbar. Ein Bosch-Mitarbeiter berichtet. 19:30 Uhr SWR Aktuell Baden-Württemberg SWR BW "Unsere Jobs sind natürlich sicher", betonte der Porsche-Betriebsratsvorsitzende Harald Buck gegenüber dem SWR. Trotzdem müsse sich Porsche für die Zukunft aufstellen. Deshalb habe man eine Altersteilzeit aufgelegt, um die Zahl der Beschäftigten bis 2029 zu senken. Die Stammmitarbeiter seien abgesichert. Zukunft nach 2030 noch offen Der Stellenabbau soll sozialverträglich erfolgen, das sei dem Betriebsrat bei den Verhandlungen mit der Geschäftsleitung wichtig gewesen. Schließlich gelte beim Sportwagenbauer noch bis 2030 eine Standort- und Beschäftigungssicherung. Was danach kommt ist jedoch derzeit noch offen. Porsche-Vorstand und Betriebsrat seien weiter in Gesprächen über die Zukunft. Getrübte Stimmung bei Porsche Betriebsversammlung Ibrahim Aslan, IG Metall-Vertrauenskörperleiter der Porsche AG Zuffenhausen berichtete dem aus einer Betriebsversammlung: "Die Leute wusste nicht, was kommt auf uns zu", sagte er. Die Stimmung sei getrübt gewesen. Doch Vorstand Oliver Blume habe klare Worte gefunden, so Aslan.