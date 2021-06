Der Sportwagenbauer Porsche will zusammen mit einem Partner im kleinen Umfang Hochleistungs-Batteriezellen herstellen. Die Batteriefabrik soll im Großraum Stuttgart entstehen, möglicherweise in Tübingen.

Der Stuttgarter Sportwagenbauer Porsche steigt in die Entwicklung von Hochleistungs-Batteriezellen für Elektroautos ein. Das bestätigte das Unternehmen am Sonntag dem SWR. Zuvor hatte die "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" darüber berichtet. Die Volkswagen-Tochter will dazu mit dem Zellspezialisten Customcells ein Joint Venture gründen. Porsche beteiligt sich demnach mit einer hohen zweistelligen Millionensumme zu 80 Prozent an dem neuen Batteriezellenwerk. Damit wolle man sich an der Spitze des weltweiten Wettbewerbs um die leistungsstärkste Batteriezelle positionieren, erklärte das Unternehmen. Die Batterie könne kompakter ausfallen und schneller laden als die derzeit üblichen Akkus.

Porsche plant Batteriezellenfabrik im Raum Stuttgart

Die Batteriefabrik soll im Großraum Stuttgart entstehen. Im Rennen als Standort ist auch Tübingen - Sitz des Partnerunternehmes Customcells. Gespräche mit der Stadt laufen schon, sagte ein Porsche-Sprecher. Die endgültige Entscheidung stehe aber noch aus. Die Batteriefabrik soll einmal eine Kapazität von 100 Megawattstunden pro Jahr erreichen. Das seien Batteriezellen für 1.000 Autos. Produktionsstart soll 2024 sein. Nähere Einzelheiten sollen am Montag auf einer Pressekonferenz bekanntgegeben werden.

An dem neuen Gemeinschaftsunternehmen Cellforce Group halte Porsche 83,75 Prozent der Anteile und den Rest die Fraunhofer-Ausgründung Customcells aus Itzehoe in Schleswig-Holstein, hieß es. Es stellt die Batteriezellen künftig für Sonderfahrzeuge, etwa im Bereich des Motorsports oder Sondermodelle her. Im Jahr 2025 sollen bis zu 80 Personen beschäftigt sein.