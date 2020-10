Porsche-Chef Oliver Blume hält einen serienmäßigen Einsatz synthetischer Kraftstoffe in etwa zehn Jahren für möglich. Das sagte der Sportwagenbauer am Mittwoch beim Branchengipfel des Instituts für Automobilwirtschaft (Ifa) in Nürtingen (Landkreis Esslingen). Die sogenannten E-Fuels seien ein ganz wesentlichen Beitrag, Verbrennungsmotoren in der Zukunft attraktiv zu halten, so Blume. Außerdem ständen diese nicht in Konkurrenz zur Elektromobilität, sondern in Ergänzung. Porsche hatte vor einigen Wochen schon angekündigt, größer in die Entwicklung synthetischer Kraftstoffe einzusteigen. E-Fuels werden mit Hilfe von regenerativer Energie aus CO2 und Wasserstoff hergestellt. Sie unterscheiden sich in ihren Grundeigenschaften nicht von Kerosin, Diesel oder Benzin aus Erdöl. Im Idealfall könnten diese aber ein klimaneutraler Treibstoff sein. Das Problem sei derzeit noch der Preis mit deutlich über zehn US-Dollar pro Liter. Man rechne mit zehn Jahren, die es dauern werde, bis der Raffinerieprozess großserientauglich sei und der Preis auf etwa zwei US-Dollar pro Liter gesenkt werden könne.