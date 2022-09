Autokonzern Porsche geht an die Börse: Aktien könnten Höchstpreis erzielen

Der Börsengang des Stuttgarter Autokonzerns Porsche könnte einer der größten deutschen Börsengänge aller Zeiten werden. Hier die wichtigsten Fakten.

Knapp 114 Millionen Porsche-Aktien sollen ab dem 29. September 2022 an der Frankfurter Börse gehandelt werden. Sie waren vorab mit einer Preisspanne zwischen 76,50 Euro und 82,50 Euro angeboten worden. Wegen großer Nachfrage könnte es nun sein, dass die Papiere zum Höchstpreis von 82,50 Euro ausgegeben werden.

So setzt sich das Grundkapital zusammen

Beim Börsengang von Porsche spielt die Zahl 911 eine besondere Rolle. Denn sie steht nicht nur für das meistverkaufte Modell des Stuttgarter Autobauers, sondern taucht auch bei der Berechnung des Grundkapitals auf. Dieses besteht nämlich aus insgesamt 911 Millionen Aktien. Die eine Hälfte davon sind Stammaktien. Die andere Hälfte Vorzugsaktien.

Unterschied zwischen Stammaktien und Vorzugsaktien Grundsätzlich muss der Wert von Stammaktien und Vorzugsaktien derselbe sein, da sie das Kapital des Unternehmens abbilden. Im Besitz von Stammaktien haben die Aktionärinnen und Aktionäre ein Stimmrecht auf der Hauptversammlung. In Deutschland geben die meisten Aktiengesellschaften Stammaktien aus. Vor allem Familienunternehmen wie beispielsweise Volkswagen, BMW oder Jungheinrich nutzen neben den Stammaktien gerne auch Vorzugsaktien, um ihr Eigenkapital aufzustocken. Mit Vorzugsaktien gibt es nämlich kein Stimmrecht auf der Hauptversammlung. Dadurch bleiben die Stimmrechte beim Ausgeben von Vorzugsaktien unberührt. Dafür fällt die Dividende aber in der Regel höher aus als bei den Stammaktien. Außerdem werden Besitzerinnen und Besitzern von Vorzugsaktien bei der Dividendenausschüttung bevorzugt behandelt. Es kann beispielsweise vorkommen, dass ein Unternehmen nicht genug Gewinn erwirtschaftet und die Dividende somit ausfallen würde. Auch in so einem Fall kommt es vor, dass Besitzerinnen und Besitzer von Vorzugsaktien trotzdem eine Dividende bekommen.

Bisher gehörten alle Porsche-Aktien der Volkswagen AG. Diese verkauft nun jeweils ein Viertel der Stamm- und der Vorzugsaktien der Porsche AG, also bis zu 113,9 Millionen Stamm- sowie bis zu 113,9 Millionen Vorzugsaktien. An der Börse werden zunächst nur die 113,9 Millionen Vorzugsaktien gehandelt, also etwa 12,5 Prozent des Grundkapitals. Bei einem Zuteilungspreis von 82,50 Euro würden dem Ausgeber - also der Volkswagen AG - etwa 9,4 Milliarden Euro zufließen. Damit wäre der Porsche-Börsengang der größte Börsengang Deutschlands seit mehr als 25 Jahren.

Die anderen 113,9 Millionen Stammaktien, die von VW ausgegeben werden, kauft die Porsche Automobil Holding SE (kurz Porsche SE) mit Sitz in Stuttgart. Sie wird voraussichtlich 12,5 Prozent Stammaktien im Wert von insgesamt etwa 10,1 Milliarden Euro kaufen. Die Porsche SE wird zum großen Teil von den Familien Porsche und Piech dominiert, die damit wieder mehr Einfluss bei dem Autobauer hätten.

Die größten Börsengänge Als bislang größter Börsengang in Deutschland gilt der Gang der Deutschen Telekom an die Börse im Jahr 1996. Daten des Dienstleisters Refinitiv zufolge hatte die Deutsche Telekom damals umgerechnet 9,65 Milliarden Euro erlöst. Porsche würde sich mit etwa 9,4 Milliarden Euro auf dem zweiten Platz einreihen. Rechnet man jedoch den Verkauf der Stammaktien an die Porsche SE (etwa 10,1 Milliarden Euro) dazu, wäre es sogar der größte Börsengang in Europa überhaupt. Hier führt bisher der italienische Energieriese Enel, dessen Börsengang vor 23 Jahren 15,8 Milliarden Euro einbrachte.

Familienunternehmen mit langer Tradition

Porsche ist erst seit 2009 Teil von VW. Eigentlich wollte der damals eher kleine Porsche-Konzern den großen VW-Konzern übernehmen. Der damalige Porsche-Chef Wendelin Wiedeking schaffte es binnen weniger Jahre, aus dem vorher eher weniger erfolgreichen Unternehmen eine stabile Marke aufzubauen. Er baute eine effizientere Produktion auf und brachte mehr Modelle auf den Markt, wie etwa den Porsche Cayenne. Wiedeking wollte dann 2009 die Volkswagen AG übernehmen. Er verkalkulierte sich, was dazu führte, dass die Aktie abstürzte und letztlich Volkswagen die Porsche AG übernahm. Fortan war das Unternehmen eine von zehn Marken innerhalb des VW-Konzerns.

Für die Familien Porsche und Piech dürfte der Börsengang auch deshalb eine besondere Bedeutung haben. Die Familiengeschichte von Porsche reicht zurück in das Jahr 1931. Damals begann der Namensgeber der Porsche AG, Ferdinand Porsche, mit einem Konstruktionsbüro in der Nähe des Stuttgarter Hauptbahnhofs. Dort entwarf er zunächst Fahrzeugteile und Modelle als Auftragsarbeiten für die großen Autofirmen im Land - damals unter anderem für die Daimler-Benz AG.

Einer seiner bekanntesten Entwürfe ist der ursprünglich von den Nationalsozialisten in Auftrag gegebene "Kraft durch Freude"-Wagen, der später als VW Käfer weltbekannt wurde. Entwickelt hat ihn Ferdinand Porsche in enger Zusammenarbeit mit seinem Sohn Ferry. Dieser machte später aus dem Konstruktionsbüro seines Vaters einen Automobilhersteller.

Geld für Elektromobilität und autonomes Fahren

Vom Börsengang der Porsche AG profitiert auch die Volkswagen AG. Beide Unternehmen befinden sich in einem großen Transformationsprozess. VW dürfte durch den Börsengang der Porsche AG in den kommenden Wochen bis zu 19,5 Milliarden Euro einnehmen.

Etwas mehr als die Hälfte dieses frischen Kapitals soll für mehr Investitionen in Elektromobilität, autonom fahrende Autos und Softwareentwicklung fließen. Etwa 49 Prozent des Geldes, also 9,5 Milliarden Euro, will die Volkswagen AG in Form einer Sonderdividende an ihre Aktionärinnen und Aktionäre weitergeben.