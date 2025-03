per Mail teilen

Hinter dem erfolgsverwöhnten Sportwagenhersteller liegen heftige Monate: China ist kein Paradies mehr für Porsche. Stellen sollen abgebaut werden. Erfahrene Manager mussten gehen.

Wegen der schwachen Nachfrage nach Elektromodellen hatte Porsche bereits Ende Februar einen Strategiewechsel angekündigt und will übergangsweise wieder mehr auf Verbrenner setzen. Dieser Wechsel sorgte für viel Kritik - nicht nur von Umweltverbänden. Auch der Porsche-Mutterkonzern VW überprüft derzeit insgesamt seine Elektrostrategie.

Trendwende in China erst Ende 2025 erwartet

Außerdem sollen bei Porsche bis zum Jahr 2029 rund 1.900 Stellen in der Region Stuttgart gestrichen werden. Im vergangenen Jahr kam das Unternehmen vorläufigen Zahlen zufolge deutlich unter Druck. Mit einer Trendwende in China wird erst Ende des Jahres gerechnet, so VW-Konzern-Finanzchef Arno Antlitz.

Dudenhöffer: Trump erschwert Lage für Porsche

Beim Porsche-Mutterkonzern VW war wegen hoher Kosten 2024 der Nettogewinn um rund 30 Prozent eingebrochen. Der Umsatz legte leicht zu - auf fast 325 Milliarden Euro. VW will weiterhin sparen und den Gewinn wieder steigern.

Für die VW-Tochter Skoda laufe es zwar gut, dafür machten Audi und Porsche Probleme, erklärte der Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer gegenüber der Agentur AFP.

Mit Donald Trump und seinen Zollkriegen wird die Lage für Porsche und Audi nicht einfacher.

Neue Porsche-Modelle kein Renner

Belastend bei Porsche hat 2024 das schwache Abschneiden in China und die Einführung neuer Modelle in den meisten Baureihen gewirkt. Die Auslieferungen sanken um drei Prozent auf rund 310.700 Fahrzeuge.

Das Geschäft mit extravaganten Sonderanfertigungen boomt dagegen. Es gibt Kunden, die bereit sind, für spezielle Ausstattungen mehrere Hunderttausend Euro auszugeben. Manche möchten einen anderen Innenraum, andere auch Umbauten der Karosserie und Technik.