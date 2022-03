Der Autobauer Porsche hat 2021 ein weiteres Rekordjahr vorgelegt. Allerdings stellt sich der Stuttgarter Konzern wegen des Kriegs in der Ukraine auf schwierige Zeiten ein.

Der Sportwagenbauer aus Stuttgart stellte am Freitag seine Geschäftsbilanz 2021 vor. Demnach stieg bei Porsche im vergangenen Jahr der operative Gewinn um 27 Prozent auf 5,3 Milliarden Euro. Auch der Umsatz legte zu - um 15 Prozent auf 33,1 Milliarden Euro.

Erfolgsrekord für die Firmengeschichte

Porsche-Chef Oliver Blume bezeichnete das vergangene Jahr als "das erfolgreichste in der Geschichte von Porsche".

Zum ersten Mal in der Firmengeschichte lieferte Porsche mehr als 300.000 Fahrzeuge in einem Jahr aus. Weltweit wurden nach Unternehmensangaben 301.915 Fahrzeuge verkauft, vor allem vom Typ Macan und vom Typ Cayenne. "Ich bin optimistisch, dass Porsche aus den aktuellen globalen Krisen gestärkt hervorgehen wird", so Finanzvorstand Lutz Meschke.

Krieg in der Ukraine sorgt für Unsicherheit bei Porsche

Nach dem Rekordjahr 2021 stellt sich Porsche jetzt auf schwierige Zeiten ein: Nach wie vor kommt es wegen des Kriegs in der Ukraine zu Produktionsausfällen. Eine geordnete Produktion sei teilweise nicht mehr möglich, weil Teile eines Zulieferers fehlen, hieß es von Porsche. Weitere Details zu den Ausfällen in den Fabriken nannte der Hersteller nicht. In der vergangenen Woche hatte Porsche vorübergehend die Produktion seines E-Sportwagens Taycan in Stuttgart-Zuffenhausen gestoppt, weil Bauteile fehlten.

"Porsche blickt mit großer Sorge und Betroffenheit auf die kriegerische Auseinandersetzung in der Ukraine", so der Vorstandsvorsitzende Oliver Blume. "Wir hoffen weiterhin auf eine Einstellung der Kampfhandlungen und eine Rückkehr zur Diplomatie. Die Sicherheit und Unversehrtheit der Menschen stehen an erster Stelle."

Anfang März hatte Porsche angekündigt, sein Russland-Geschäft wegen des Krieges gegen die Ukraine auszusetzen.

Porsche will künftig stärker auf Elektrofahrzeuge setzen

Bei seiner Elektrostrategie hat sich der Sportwagenbauer aus Stuttgart jetzt ambitioniertere Ziele vorgenommen. Bis 2030 sollen mehr als 80 Prozent aller Porsche-Fahrzeuge rein elektrisch fahren. Dabei setzt das Unternehmen aber auch weiterhin auf E-Fuels, um beispielsweise Sportwagen mit Verbrennungsmotoren antreiben zu können. Noch in diesem Jahr wird eine E-Fuels-Produktion gemeinsam mit Siemens in Chile starten. Porsche hat mit dem Taycan bisher ein batterieelektrisches Modell im Angebot.

Porsche-Börsengang möglichst noch 2022

Bei der Vorstellung der Geschäftsbilanz äußerte sich Finanzvorstand Lutz Meschke auch zu einem möglichen Börsengang des Stuttgarter Konzerns. Strategisch, operativ und finanziell sei Porsche hervorragend aufgestellt, so Meschke. "Deshalb blicken wir mit Zuversicht in die Zukunft und begrüßen die Prüfung eines Börsengang der Porsche AG."

Das Unternehmen gilt als Renditeperle des VW-Konzerns und soll möglichst noch in diesem Jahr an die Börse gebracht werden, die Prüfungen zur Umsetzbarkeit laufen.