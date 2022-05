per Mail teilen

Meteorologen erwarten zum Wochenstart in Baden-Württemberg steigende Temperaturen und damit einen verstärkten Pollenflug. "Die Schwarzerle steht schon in den Startlöchern", sagt Christina Endler vom Zentrum für Medizin-Meteorologische Forschung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Freiburg. Hasel und Erle sind zwar schon seit Wochen je nach Wetter und Lage aktiv. Wenn es ab Dienstag Temperaturen um zehn Grad gibt, könnten Allergiker dies jedoch verstärkt zu spüren bekommen.